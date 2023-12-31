Олег Кожемяко: «Разделяем боль невосполнимой утраты и сопереживаем каждому»

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
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Updated Сегодня, 02:39
Глава региона подчеркнул, что в Приморье печальные известия о трагедии восприняли с тревогой и глубокой скорбью.
«Разделяем боль невосполнимой утраты и сопереживаем каждому, кто потерял дорогих и близких людей», — сказал Олег Кожемяко.
Губернатор пожелал в эти скорбные дни всем жителям Белгорода мужества и душевных сил.
«Передаю от имени приморцев слова поддержки и утешения, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто сейчас находится в больнице», — добавил глава Приморья.