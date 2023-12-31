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Олег Кожемяко: «Разделяем боль невосполнимой утраты и сопереживаем каждому»

Олег Кожемяко: «Разделяем боль невосполнимой утраты и сопереживаем каждому»

31 декабря 2023, 02:33
Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших мирных граждан при атаке ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры Белгорода.
Сюжет
Тревога

Глава региона подчеркнул, что в Приморье печальные известия о трагедии восприняли с тревогой и глубокой скорбью.

«Разделяем боль невосполнимой утраты и сопереживаем каждому, кто потерял дорогих и близких людей», — сказал Олег Кожемяко.

Губернатор пожелал в эти скорбные дни всем жителям Белгорода мужества и душевных сил.

«Передаю от имени приморцев слова поддержки и утешения, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто сейчас находится в больнице», — добавил глава Приморья.

#Приморье#Олег Кожемяко#Белгород#Тревога
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