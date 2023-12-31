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Поздравление депутатов Думы Владивостока с Новым Годом

Поздравление депутатов Думы Владивостока с Новым Годом

31 декабря 2023, 00:01
Фото: 1MI
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик от имени депутатов поздравляет жителей и гостей дальневосточной столицы с наступающим Новым 2024 годом.
Фото: Дума Владивостока

Дорогие жители и гости Владивостока!

От имени депутатов Думы города, от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым 2024 годом!

Встречая один из самых любимых праздников года, мы вспоминаем те значимые события, с которыми был связан уходящий год.

Поддержав усилия по социально-экономическому развитию Приморского края и города Владивостока, высоко оценив содействие, оказанное действующей региональной властью в укреплении обороноспособности Армии и Флота, традиций патриотизма, жители региона и его столицы в ходе прошедших выборов оказали доверие Олегу Николаевичу Кожемяко, переизбрав его на новый губернаторский срок.

В уходящем году Думой города были приняты нормотворческие документы, ставшие основой для реализации во Владивостоке федеральной и губернаторской программ «1000 дворов», проектов территориального общественного самоуправления по благоустройству городских пространств и придомовых территорий.

Решая важные государственные задачи в таком приоритетном направлении, как военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, Дума города сформировала новый комитет ― по молодежной политике, физической культуре и спорту. Проведенный Думой в августе текущего года VI Гражданский форум «Молодой Владивосток» способствовал расширению взаимодействия с молодыми специалистами в вопросах развития предпринимательства, науки, культуры и спорта в нашем городе.

Еще одним важным событием уходящего года стало присвоение Владивостоку статуса «Молодежная столица России». Тем более почетно, что это звание город разделил со столицей нашей Родины ― лидером онлайн-конкурса, добившись благодаря неравнодушию жителей, активности всех участников голосования сопоставимых с Москвой результатов. Убежден, в 2024 году новый статус позволит Владивостоку получить преференции по развитию молодежной политики, городской инфраструктуры.

Для юных горожан примером истинных патриотов стали Герои Специальной военной операции. Военнослужащим и их семьям депутатский корпус Думы города адресует особые пожелания крепкого здоровья, добра и удачи в Новом году!

Пусть 2024-й год станет для российского Дальнего Востока и его столицы временем значимых событий и новых побед. А в дни новогодних праздников — каждый дом во Владивостокском городском округе наполнится ожиданием счастья, благополучия, добрых перемен!

Дорогие друзья! Примите добрые пожелания светлого новогоднего настроения, крепкого здоровья, успехов в осуществлении намеченных планов, семейного уюта, мира и согласия!

С наступающим Новым 2024-м годом!

Председатель Думы города Владивостока А. П. Брик

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Новый год#Андрей Брик#Поздравление#Дума
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