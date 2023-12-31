Поздравление депутатов Думы Владивостока с Новым Годом

Еще одним важным событием уходящего года стало присвоение Владивостоку статуса «Молодежная столица России». Тем более почетно, что это звание город разделил со столицей нашей Родины ― лидером онлайн-конкурса, добившись благодаря неравнодушию жителей, активности всех участников голосования сопоставимых с Москвой результатов. Убежден, в 2024 году новый статус позволит Владивостоку получить преференции по развитию молодежной политики, городской инфраструктуры.