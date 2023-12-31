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Posted Вчера, 23:01

Published Вчера, 23:01

Modified Вчера, 23:01

Updated Вчера, 23:01

Поздравление губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Новым годом

Поздравление губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Новым годом

30 декабря 2023, 23:01
Фото: primorsky.ru
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил жителей Приморья с Новым Годом.
Сюжет
Спорт

Уважаемые приморцы!

Я сердечно поздравляю вас с самым долгожданным и любимым праздником — Новым годом!
Мы встречаем его с надеждами на лучшее и вспоминаем все хорошее, что было в уходящем году. Для Приморья 2023 год был юбилейным и насыщенным. Мы торжественно отметили 85-летие любимого края, вместе трудились над тем, он уверенно держал высокую планку одного из самых развитых регионов в сферах экономики, инвестиций, международных отношений. По поручению президента Владимира Путина российская экономика идет «курсом на Восток», который открывает новые перспективы, как для развития бизнеса, так и для улучшения качества жизни людей.

Наш край — это место, с которым мы связываем самые добрые надежды и мечты. И мы будем делать все, чтобы он становился лучше, уютнее, комфортнее. Обязательно продолжим наращивать темпы строительства жилья, приводить в порядок дороги, города и поселки, создавать новые общественные пространства и обеспечивать возможности для занятий спортом, образования и здравоохранения. И конечно, помогать всем, кто нуждается в заботе и внимании. Очень рассчитываю на вашу поддержку, ведь новогодние чудеса — это то, что мы творим сами — для наших детей, друг для друга, для своей страны.

Спасибо каждому, кто в уходящем году внес свой вклад в развитие и процветание родного края, низкий поклон ветеранам, которые отдали ради этого десятилетия своей жизни. Отдельные слова благодарности — всем приморцам, кто встречает Новый год на службе, оберегая покой Отечества. Наши бесстрашные воины сражаются на передовой специальной военной операции в составе Пятой армии, 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, 155 гвардейской бригады морской пехоты, Росгвардии, добровольческого батальона «Тигр». А мы в тылу еще крепче сплотились — предприятия, волонтеры, общественные организации и тысячи неравнодушных граждан направляют гуманитарную помощь фронту. Такой характер у приморцев — идти только к победе даже в трудные времена. Я горжусь, что родился, живу и работаю здесь вместе с вами!

Наступающий год объявлен президентом Годом семьи. Впереди — длинные новогодние каникулы, и пусть они будут полны радостных и светлых мгновений рядом с самыми близкими и родными. От всей души желаю всем широких возможностей для достижения целей и исполнения желаний, загаданных под бой курантов. Счастья, мира и добра вам, уважаемые земляки!

Губернатор Приморского края О. Н. Кожемяко

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