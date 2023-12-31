Поздравление губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Новым годом

Наш край — это место, с которым мы связываем самые добрые надежды и мечты. И мы будем делать все, чтобы он становился лучше, уютнее, комфортнее. Обязательно продолжим наращивать темпы строительства жилья, приводить в порядок дороги, города и поселки, создавать новые общественные пространства и обеспечивать возможности для занятий спортом, образования и здравоохранения. И конечно, помогать всем, кто нуждается в заботе и внимании. Очень рассчитываю на вашу поддержку, ведь новогодние чудеса — это то, что мы творим сами — для наших детей, друг для друга, для своей страны.