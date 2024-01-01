Новый год в Китае: сколько стоит провести зимние каникулы в Поднебесной

Поездки в эти города предлагает большинство туристических компаний края. При этом на сайтах почти всех турфирм можно обнаружить, что путевок по тем или иным направлениям осталось либо очень мало, либо они и вовсе закончились. А это значит, что сотни жителей Приморья в Новый год отправятся в путешествие, а на погранпереходах, начиная с конца декабря, будет наблюдаться настоящее столпотворение. Но ни очереди на границе, ни даже повышенная, в сравнении с обычными путевками, стоимость не останавливает любителей отдыха в Поднебесной.