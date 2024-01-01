Новый год в Китае: сколько стоит провести зимние каникулы в Поднебесной

Posted Вчера, 09:30
Published Вчера, 09:30
Modified Сегодня, 00:35
Updated Сегодня, 00:35
Китай сегодня считается самым популярным и самым бюджетным направлением для туризма у жителей Приморья. Добраться туда проще и ближе всего, отсюда и стоимость путевок вполне приемлема. Вот и пользуется повышенным спросом ближайший сосед у приморских туристов. А после трехлетней паузы, когда граница с Китаем была закрыта для туристического обмена, жители Приморья массово устремились туда на отдых.
А в преддверии самого любимого праздника многие приморцы уже собирают чемоданы, чтобы провести зимний мини-отпуск в Поднебесной. Путевок в турфирмах региона на период новогодних каникул почти не осталось.
Самыми популярными городами Китая, которые традиционно встречают приморских туристов в новогодние праздники, являются Хуньчунь, Суйфэньхэ, Янцзы, Шеньян, Харбин и Далянь. Для встречи российских гостей Поднебесная тоже готовится заранее — в городах строятся ледовые городки и гигантские снежные объекты, рестораны организовывают новогодние вечеринки с разнообразными угощениями и праздничной программой, к наплыву туристов готовятся и развлекательные комплексы и торговые центры.
Поездки в эти города предлагает большинство туристических компаний края. При этом на сайтах почти всех турфирм можно обнаружить, что путевок по тем или иным направлениям осталось либо очень мало, либо они и вовсе закончились. А это значит, что сотни жителей Приморья в Новый год отправятся в путешествие, а на погранпереходах, начиная с конца декабря, будет наблюдаться настоящее столпотворение. Но ни очереди на границе, ни даже повышенная, в сравнении с обычными путевками, стоимость не останавливает любителей отдыха в Поднебесной.
Сколько же стоит сегодня встретить Новый год в Китае? Корреспондент «Восток-Медиа» изучил предложения самых известных туроператоров Приморья, предлагающих китайское направление для отдыха на зимних каникулах. Стоимость путевок в разных турфирмах варьируется незначительно, и зависит от звездности отеля и продолжительности поездки. Кроме того, на цену влияет способ транспортировки — если самолетом, то соответственно, путевки стоят подороже. Вариант побюджетнее — автобусом через автомобильные пункты пропуска, а далее на быстрой электричке. Как раз такие путевки — самые популярные у приморцев.
Дешевле всего съездить на Новый в год в приграничный Суйфэньхэ. Мы нашли предложение за 10,5 тысяч рублей на три дня, две ночи. Новогодний банкет здесь предлагается тоже самый бюджетный — 280 юаней, по сегодняшнему курсу это составляет примерно 3,5 тысячи рублей с человека.
Дороже уже провести праздники в Янцзы, здесь уже путевки начинаются от 16 тысяч до 32 тысяч рублей в зависимости от звездности гостиницы. Сходить на новогоднюю вечеринку стоит уже 350 юаней, или около 4,5 тысяч рублей на человека. Программу и разнообразие блюд китайской кухни предлагают богатую. Кстати и развлекательная программа тура в Янцзы может быть гораздо интереснее, но это по желанию туристов и за отдельную плату. Съездить можно на горячие источники и лыжный курорт, провести время в СПА-комплексе, побывать на стеклянном мосту, посетить традиционный зоопарк и многое другое.
От 18 тысяч до 24 тысяч рублей обойдется путевка в приграничный Хуньчунь. Здесь туристам также предлагаются гостиницы разного уровня, от этого и зависит цена поездки. Вместе с приобретением путевки предлагается заранее записаться и на новогодний банкет, который, так же, как и в Янцзы, стоит 350 китайских юаней. Экскурсионная программа в этом городе тоже довольно богатая, как в самом городе, так и за его пределами. Поэтому тем, кто выберет это направление для зимних каникул, скучать здесь точно не придется.
Пожалуй, самым популярным для зимнего отдыха можно считать Харбин — город славится своими ледовыми городками и различными зимними развлечениями. Концертные программы в новогоднюю ночь, шопинг и интересные экскурсии ждут туристов в этом городе. Путевка сюда в новогодние праздники стоит уже от 24 тысяч рублей.
Города Далянь и Шеньян по стоимости путевки примерно идентичны — от 33 до 60 тысяч рублей на человека в зависимости от продолжительности поездки и уровня отеля. Во многих турфирмах путевки в это направление были раскуплены еще в начале декабря. В этих городах не только интересный и насыщенный отдых, но и более мягкий климат, что позволит провести новогодние каникулы с комфортом.
Итак, стоимость поездки в Китай на зимние каникулы и возможность встретить Новый год в Поднебесной зависит от финансовых возможностей туристов. Минимальная цена за путевку составляет 10,5 тысяч рублей с человека. Максимально провести каникулы в соседней стране обойдется в 60 тысяч рублей на одного человека. В эту стоимость входит проживание с завтраками, трансферт от Владивостока в город назначения Китая и обратно. Все дополнительные расходы — обеды и ужины, покупки, экскурсии и другие развлечения туристы оплачивают отдельно, и тут все опять-таки зависит от кошелька приморцев.