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Posted Вчера, 12:00

Published Вчера, 12:00

Modified Сегодня, 00:33

Updated Сегодня, 00:33

Цунами в Приморье ждут с большим нетерпением, но пока безуспешно

«Цунами хайпа» накрыло жителей Приморского края

1 января 2024, 12:00

Цунами в Приморье ждут с большим нетерпением, но пока безуспешно

Приморский край ощутил, как вздрогнула земля у соседа в Японии. Из центра «Цунами» поступило сообщение об угрозе цунами в Приморье со стороны Уссурийского залива. Все напряглись, но…
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МЧС

Как отметили в пресс-службе Примгидромета, сегодня на западе Японии произошли землетрясения магнитудой 5,6 и 7,4, сильные толчки ощущались в Осаке и Киото. Была объявлена угроза цунами.

В районе 19:36 у берегов Владивостока ожидалась волна, высотой 0,3 метра. Этого вполне достаточно, чтобы превратить ледяной покров в кашу и поставить под угрозу жизнь рыбаков. Их попросили оперативно сойти на берег.

Новостные паблики и некоторый крупные СМИ бросились «разгонять хайп на грани паники», с пассажами а-ля «объявлена эвакуация».

Уже в 19:55 из центра «Цунами» сообщили, что цунами во Владивостоке не зарегестрировано.

Однако «цунами хайпа» уже было не остановить. Жителям Владивостока посыпались звонки от родных и близких со всей России. «Утомлённым» новогодними празднованиями приморцам пришлось в спешном порядке разъяснять, что «не так страшен чёрт, как его малюют».

Несмотря на то, что Примгидромет ожидал в с. Преображение Лазовского округа волны около 1,2 метра, датчики показали не более 30 сантиметров. До Владивостока и Находки докатились волны высотой 10-20 сантиметров.

В Примгидромете, по состоянию на 11:14 UTC сообщают о наличии волновой активности.

В пресс-службе МЧС заявили, что высота морских волн в Приморье в прибережных МО не достигла опасных значений, но наблюдение продолжается.

#Происшествия#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Япония#Находка#Россия#МЧС#Землетрясение#Эвакуация#Примгидромет
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