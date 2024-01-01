«Цунами хайпа» накрыло жителей Приморского края

Posted Вчера, 12:00
Published Вчера, 12:00
Modified Сегодня, 00:33
Updated Сегодня, 00:33
Как отметили в пресс-службе Примгидромета, сегодня на западе Японии произошли землетрясения магнитудой 5,6 и 7,4, сильные толчки ощущались в Осаке и Киото. Была объявлена угроза цунами.
В районе 19:36 у берегов Владивостока ожидалась волна, высотой 0,3 метра. Этого вполне достаточно, чтобы превратить ледяной покров в кашу и поставить под угрозу жизнь рыбаков. Их попросили оперативно сойти на берег.
Новостные паблики и некоторый крупные СМИ бросились «разгонять хайп на грани паники», с пассажами а-ля «объявлена эвакуация».
Уже в 19:55 из центра «Цунами» сообщили, что цунами во Владивостоке не зарегестрировано.
Однако «цунами хайпа» уже было не остановить. Жителям Владивостока посыпались звонки от родных и близких со всей России. «Утомлённым» новогодними празднованиями приморцам пришлось в спешном порядке разъяснять, что «не так страшен чёрт, как его малюют».
Несмотря на то, что Примгидромет ожидал в с. Преображение Лазовского округа волны около 1,2 метра, датчики показали не более 30 сантиметров. До Владивостока и Находки докатились волны высотой 10-20 сантиметров.
В Примгидромете, по состоянию на 11:14 UTC сообщают о наличии волновой активности.
В пресс-службе МЧС заявили, что высота морских волн в Приморье в прибережных МО не достигла опасных значений, но наблюдение продолжается.