«Цунами хайпа» накрыло жителей Приморского края

Однако «цунами хайпа» уже было не остановить. Жителям Владивостока посыпались звонки от родных и близких со всей России. «Утомлённым» новогодними празднованиями приморцам пришлось в спешном порядке разъяснять, что «не так страшен чёрт, как его малюют».