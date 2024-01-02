Дикий зверь вышел к людям: тигр лег на дороге в Приморье, причину выяснят специалисты

В Центре «Амурский тигр» предположили, что тигр мог попасть под машину — невнимательный водитель мог сбить зверя. При этом, сам виновник аварии явно с места ДТП скрылся. Сейчас тигр находится в тяжелом состоянии, ему оказывается квалифицированная ветеринарная помощь.