Дикий зверь вышел к людям: тигр лег на дороге в Приморье, причину выяснят специалисты

Posted 2 января, 06:01
Published 2 января, 06:01
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
Ситуация нестандартная, такое поведение для дикого зверя нельзя назвать нормальным, поэтому хищником, который привлекал внимание массы зевак, заинтересовались специалисты охотнадзора.
Краснокнижного зверя усыпили специальным средством, погрузили в машину и увезли для оказания помощи животному. Что не так с полосатой кошкой еще предстоит выяснить.
В Центре «Амурский тигр» предположили, что тигр мог попасть под машину — невнимательный водитель мог сбить зверя. При этом, сам виновник аварии явно с места ДТП скрылся. Сейчас тигр находится в тяжелом состоянии, ему оказывается квалифицированная ветеринарная помощь.