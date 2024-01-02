zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 2 января, 06:01

Published 2 января, 06:01

Modified Сегодня, 02:08

Updated Сегодня, 02:08

Тигр лег на дороге на границе Приморья — хищника усыпили и увезли специалисты

Дикий зверь вышел к людям: тигр лег на дороге в Приморье, причину выяснят специалисты

2 января 2024, 06:01

Тигр лег на дороге на границе Приморья — хищника усыпили и увезли специалисты

На дороге Лермонтовка-Бикин, на границе Приморского края посреди дороги лежал полосатый хищник, тигр не собирался уходить и не обращал внимания на проезжающие мимо машины.

Ситуация нестандартная, такое поведение для дикого зверя нельзя назвать нормальным, поэтому хищником, который привлекал внимание массы зевак, заинтересовались специалисты охотнадзора.

Краснокнижного зверя усыпили специальным средством, погрузили в машину и увезли для оказания помощи животному. Что не так с полосатой кошкой еще предстоит выяснить.

В Центре «Амурский тигр» предположили, что тигр мог попасть под машину — невнимательный водитель мог сбить зверя. При этом, сам виновник аварии явно с места ДТП скрылся. Сейчас тигр находится в тяжелом состоянии, ему оказывается квалифицированная ветеринарная помощь.

#Общество#Приморье#Приморский край#Дальний Восток#Новости#Животные#Краснокнижные животные
Подпишитесь
80-летие снятия блокады Ленинграда отметили в Приморском крае
29 января, 03:08
Команда «УРСА» вышла в полуфинал турнира ШОС
28 января, 23:39
Председатель ЛДПР прибыл в Приморье с рабочим визитом
28 января, 06:42
К непогоде готовы: особый режим объявлен во Владивостоке
16 ноября 2023,, 02:27
«Считай, завис над пропастью»: жертвой гололёда стал маршрутный автобус в Приморье
16 ноября 2023,, 01:26
Гендиректор КАМАЗа Когогин передал танкистам технику в зоне СВО
23 ноября 2023,, 07:33