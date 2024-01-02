Не уйти в запой: 10 признаков того, что Новый год довел «до ручки»

Первое, что может помочь в борьбе с «зеленым змием», это признание проблемы с алкоголем. Если признаться себе в этом факте, то это уже половина решения проблемы. Если же понимаете, что пьете все чаще и чаще, нужно обратиться за помощью к близким, врачам и психологам.