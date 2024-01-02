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Posted 2 января, 03:41

Published 2 января, 03:41

Modified Сегодня, 02:11

Updated Сегодня, 02:11

Как не уйти в запой на новогодние праздники

Не уйти в запой: 10 признаков того, что Новый год довел «до ручки»

2 января 2024, 03:41

Как не уйти в запой на новогодние праздники

Новогодние выходные — дело коварное. За встречами с друзьями и близкими, новогодними застольями можно и не заметить, что наступил запой. Оказывается есть признаки и способы выхода из этого состояния.
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Одна из британских клиник провела исследование, которое показало, что 61% выпивающих людей злоупотребляет алкоголем в период новогодних праздников. Знаменитые британские ученые выяснили, что пить понемногу лучше, чем выпивать реже, но сразу в большом количестве, пишут «Новые известия».

Если выпивать редко, но метко, то риск развития цирроза печени значительно возрастает. Связано это с тем, что печени сложно сразу переработать большое количество алкоголя. В результате риск рубцевания органа возрастает, пояснили ученые.

Есть признаки, по которым можно понять, что человек уже на грани алкоголизма. Их выделили специалисты национальной службы Великобритании. Итак, 10 признаков «заядлого алкоголика», на которые стоит обратить внимание:

  • Запах алкоголя вызывает желание выпить его. Даже если изначально не планировал пить в этот вечер.
  • Человек теряет контроль над количеством выпитого алкоголя за вечер.
  • Закупает алкоголь впрок, чтобы точно хватило.
  • Начинает пить с утра для поддержания настроения, или в перерывах между работой.
  • Выпивает после тяжелого трудового дня для того, чтобы расслабиться.
  • Пьет в одиночестве
  • Пьет с друзьями на каждой вечеринке и избегает тех мероприятий, где нельзя выпить.
  • На следующий день не помнит о событиях, которые имели место в состоянии сильного алкогольного опьянения.
  • Становится раздражительным, тревожным, беспокойным и не может уснуть, пока не выпьет.
  • Отрицает зависимость от алкоголя.

Первое, что может помочь в борьбе с «зеленым змием», это признание проблемы с алкоголем. Если признаться себе в этом факте, то это уже половина решения проблемы. Если же понимаете, что пьете все чаще и чаще, нужно обратиться за помощью к близким, врачам и психологам.

Тем, кто ранее начинал пить 31 декабря, и приходил в себя только к концу новогодних праздников, врачи рекомендуют вовсе не пить на Новый год. Алкогольные напитки не стоит смешивать и разбавлять сладкими напитками. Диетолог Андреа Дельгадо советует также пить больше воды в период новогодних праздников. Так можно не только избежать обезвоживания, но и не поправиться в период застолий.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Пять процентов жителей Владивостока планируют отправиться в путешествие в Новый год и всего один процент владивостокцев планируют провести праздники за границей. Это показали опросы горожан.

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