Первый в 2024 году: крепкий мальчик родился в Приморье в первые минуты нового года

Сообщается, что малыш стал долгожданным третьим ребенком, сделав семью многодетной. И это очень символично в свете заявлений Президента России Владимира Путина о сохранении семейных традиций, традиций больших и крепких семей. Напомним, что 2024-й год глава государства объявил Годом семьи.