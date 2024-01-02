Первый в 2024 году: крепкий мальчик родился в Приморье в первые минуты нового года

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Им стал крепкий и здоровый мальчик, который родился в 00.08 первого января 2024 года. Первенец Приморья появился на свет в роддоме города Лесозаводска, он весит 3550 граммов.
«Роды прошли легко. Мама и малыш чувствуют себя хорошо», — сообщили врачи Лесозаводской больницы.
Сообщается, что малыш стал долгожданным третьим ребенком, сделав семью многодетной. И это очень символично в свете заявлений Президента России Владимира Путина о сохранении семейных традиций, традиций больших и крепких семей. Напомним, что 2024-й год глава государства объявил Годом семьи.