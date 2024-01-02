За «уммишкой»: четыре неочевидных места для взрослых, куда пойти на праздники

Posted 2 января, 03:02
Published 2 января, 03:02
Modified Сегодня, 02:17
Updated Сегодня, 02:17
Куда умный человек отправится, чтобы окунуться в атмосферу добра, веселья и высоких чувств? Правильно — в театр и на концерт.
Итак.
4 января в Приморской краевой филармонии состоится концерт «Кинохиты Ханса Циммера» (6+). Согласитесь, если в списке ваших любимых фильмов есть «Дюна» (16+), «Гладиатор» (16+) и другие, для которых мастер создавал музыку, вам просто прямая дорога в Большой зал.
6 января в Приморском краевом академическом театре имени Горького — спектакль «По морозу босиком…» (12+). История времени, спетая Лидией Руслановой, — да-да, именно о жизни и судьбе этой замечательной русской певицы рассказывает постановка. В ней много песен — не зря же в главной роли великолепная Наталья Овчинникова, получившая за эту работу звание лучшей актрисы сезона 2022–2023 года (кстати, и сам спектакль тоже признан лучшей постановкой сезона). «По морозу босиком…» напомнит вам и о том, что такое истинная любовь к Родине, и как пройти через годы лишений и остаться собой, и как надо дружить…
6 и 7 января на Приморской сцене Мариинского театра — оперетта «Летучая мышь» (12+)! Ах, Штраус, ах, «за что, за что, о боже мой» и «маска кстати подлецу, наглецу и глупцу, а нам стесняться наших лиц просто не к лицу»! Ах, милая романтика и флёр любовной истории… Очень умной — между прочим — истории. Потому что в итоге муж заново влюбляется в свою жену, замечая в ней то, что уже успел подзабыть. Сказка ложь, знаете ли, да в ней намёк. Сходите, мало ли…
Ну, а четвёртое неочевидное место вас, возможно, и правда удивит. 6 и 7 января, театр кукол. Спектакль «УМмишКА» (6+). Что взрослому делать в театре на спектакле для детей? Задуматься об экологии, о защите животных, о доброте и вере в чудеса. И о том, что чудесный спектакль нашего театра бередит в любой душе — взрослого ли, ребёнка ли — самые светлые чувства.
Итак, за добротой и умом — вперёд.