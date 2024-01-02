За «уммишкой»: четыре неочевидных места для взрослых, куда пойти на праздники

6 января в Приморском краевом академическом театре имени Горького — спектакль «По морозу босиком…» (12+). История времени, спетая Лидией Руслановой, — да-да, именно о жизни и судьбе этой замечательной русской певицы рассказывает постановка. В ней много песен — не зря же в главной роли великолепная Наталья Овчинникова, получившая за эту работу звание лучшей актрисы сезона 2022–2023 года (кстати, и сам спектакль тоже признан лучшей постановкой сезона). «По морозу босиком…» напомнит вам и о том, что такое истинная любовь к Родине, и как пройти через годы лишений и остаться собой, и как надо дружить…