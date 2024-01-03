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Posted 3 января, 05:19

Published 3 января, 05:19

Modified Сегодня, 02:08

Updated Сегодня, 02:08

Не отдавайте жизнь за навагу: приморцев предупредили об опасности

Не отдавайте жизнь за навагу: приморцев предупредили об опасности

3 января 2024, 05:19
Спасатели Приморского края поделились важной информацией о признаках опасного льда для жителей и гостей региона. Безопасная толщина льда должна составлять не менее 15-20 сантиметров.

Прочный лед обычно имеет синеватый оттенок или «зеленоватую» окраску. Таким образом, чем более прозрачен лед, тем он крепче.

Матово-белый цвет или наличие желтизны указывают на ненадежность льда.

Особенно опасным считается лед в местах, где присутствует ракушечник, поскольку здесь чаще происходят происшествия с рыбаками. Лед в районах впадения ключей или ручьев также считается менее надежным.

Также стоит быть осторожными с льдом под снежными сугробами, поскольку он медленнее наращивает толщину и может быть менее надежным для безопасного передвижения.

#Общество#Приморье#Приморский край#Дальний Восток#Новости#Россия#Спасатели
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