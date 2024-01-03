Новогодние мультфильмы, которые интересно посмотреть всей семьей — список

Из российских мультфильмов самым популярным можно считать «Три богатыря и принцесса Египта»(6+). Это Продолжение цикла мультфильмов о приключениях Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. В этой части один из месяцев взбунтовался и захотел стать главным месяцем в году. Он завладел волшебным посохом и санями Деда Мороза, и хитростью заманил трех богатырей в Египет, где их ждали приключения и испытания.