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Posted 3 января, 06:07

Published 3 января, 06:07

Modified Сегодня, 02:05

Updated Сегодня, 02:05

Какие мультфильмы посмотреть всей семьей в Новый год

Новогодние мультфильмы, которые интересно посмотреть всей семьей — список

3 января 2024, 06:07

Какие мультфильмы посмотреть всей семьей в Новый год

Новогодние каникулы — это время не только подарков, праздника и застолья, но и повод посмотреть всей семьей добрые рождественские мультфильмы. Какие полнометражные мультики точно поднимут новогоднее настроение и будут интересны и взрослым, и детям?

В списке новогодних мультиков более 30 шедевров мировой и отечественной мультипликации. Самыми главными, конечно, остаются старые, добрые советские мультфильмы про Деда Мороза и Новый год. Это «Дед Мороз и лето»(0+), «Когда зажигаются елки»(0+), «Снеговик-почтовик»(0+), «Зимняя сказка»(0+), «Падал прошлогодний снег»(0+), «Двенадцать месяцев»(0+), «Дед Мороз и Серый волк»(0+).

Из российских мультфильмов самым популярным можно считать «Три богатыря и принцесса Египта»(6+). Это Продолжение цикла мультфильмов о приключениях Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. В этой части один из месяцев взбунтовался и захотел стать главным месяцем в году. Он завладел волшебным посохом и санями Деда Мороза, и хитростью заманил трех богатырей в Египет, где их ждали приключения и испытания.

Не менее интересны и разнообразны зарубежные полнометражные мультфильмы, такие как: «Снежная королева»(0+), «Нико. Путь к звездам»(0+), «Том и Джерри: История о Щелкунчике»(0+), «Аннабель»(0+), «Красавица и чудовище: Чудесное Рождество»(0+), «Снежные приключения Солана и Людвига»(0+), «Кошмар перед Рождеством»(12+), «Рождественская история»(0+), «Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях»(0+), «Холодное сердце»(0+), «Спасти Санту»(0+), «Клаус»(6+), «Гринч»(6+), «Хранители снов»(0+), «Элвин и бурундуки»(6+), «Феи»(0+), «Секретная служба Санта‑Клауса»(6+), «Полярный экспресс»(6+), «Олененок Рудольф»(0+), «Микки: Однажды под Рождество»(0+), «Шрек мороз, зеленый нос»(0+).

«Олаф и холодное приключение»(6+) — благодаря своему искрометному юмору и новогоднему сюжету понравится и взрослым, и детям. По сюжету неунывающий снеговик Олаф решает устроить праздник для друзей. Однако все неожиданно засобирались домой, едва лишь праздник начался — всем хотелось встретить Рождество дома, рядом с родными. Только у юных принцесс Анны и Эльзы не оказалось рождественских семейных традиций, поэтому Олаф не позволит им грустить.

#Общество#Приморье#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Новый год#Праздники#Россия#Мультфильмы#Крепкая семья
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