Таиланд встречает приморцев: туристический рай «роняет» цены на алкоголь

Posted 3 января, 06:02
Published 3 января, 06:02
Modified Вчера, 23:04
Updated Вчера, 23:04
Также снижается акцизный налог на вино с 10 до 5%, а для местных производителей ликеров он полностью отменяется. В рамках мер по поддержке туризма введено снижение налога на прибыль с 10 до 5% для развлекательных заведений, которые продолжают испытывать трудности из-за пандемии.
Решение о продлении часов работы развлекательных заведений, баров и ресторанов с 02:00 до 04:00 в некоторых регионах также призвано стимулировать экономику и увеличить занятость.
Эти шаги направлены на поддержку местного бизнеса, восстанавливающегося после пандемии, и ожидается, что снижение цен на алкогольные напитки сделает пребывание в Таиланде еще более привлекательным для туристов.