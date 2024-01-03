Таиланд встречает приморцев: туристический рай «роняет» цены на алкоголь

Также снижается акцизный налог на вино с 10 до 5%, а для местных производителей ликеров он полностью отменяется. В рамках мер по поддержке туризма введено снижение налога на прибыль с 10 до 5% для развлекательных заведений, которые продолжают испытывать трудности из-за пандемии.