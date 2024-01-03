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Posted 3 января, 06:02

Published 3 января, 06:02

Modified Сегодня, 02:21

Updated Сегодня, 02:21

Таиланд встречает приморцев: туристический рай «роняет» цены на алкоголь

Таиланд встречает приморцев: туристический рай «роняет» цены на алкоголь

3 января 2024, 06:02
Правительство Таиланда приняло решение о внесении изменений в законодательство, направленные на поддержку туристической отрасли. Согласно нововведениям, на один год отменяются высокие ввозные пошлины на вина, которые в настоящее время составляют 54 и 60% от стоимости товара.
Сюжет
Туризм

Также снижается акцизный налог на вино с 10 до 5%, а для местных производителей ликеров он полностью отменяется. В рамках мер по поддержке туризма введено снижение налога на прибыль с 10 до 5% для развлекательных заведений, которые продолжают испытывать трудности из-за пандемии.

Решение о продлении часов работы развлекательных заведений, баров и ресторанов с 02:00 до 04:00 в некоторых регионах также призвано стимулировать экономику и увеличить занятость.

Эти шаги направлены на поддержку местного бизнеса, восстанавливающегося после пандемии, и ожидается, что снижение цен на алкогольные напитки сделает пребывание в Таиланде еще более привлекательным для туристов.

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#Общество#Экономика#Приморье#Приморский край#Туризм#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Алкоголь#Таиланд
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