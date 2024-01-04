4 жизни были спасены от «бушующего ада» в Приморье

Posted Вчера, 05:09
Published Вчера, 05:09
Modified Вчера, 23:06
Updated Вчера, 23:06
Пожар произошел ранним утром 4 января в одной из квартир пятиэтажки. Всего через три минуты на место происшествия прибыли отважные пожарные, готовые противостоять безжалостному огню.
Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что из окна на втором этаже квартиры идет густой дым. Они смело вошли в задымленные помещения и эвакуировали оттуда 4 человек.
Благодаря быстрому и мужественному действию огнеборцев, никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.