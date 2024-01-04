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Posted Вчера, 05:09

Published Вчера, 05:09

Modified Вчера, 23:06

Updated Вчера, 23:06

4 человека спасли на пожаре в Приморье

4 жизни были спасены от «бушующего ада» в Приморье

4 января 2024, 05:09

4 человека спасли на пожаре в Приморье

В результате душераздирающего инцидента, произошедшего в Большом Камне, на волоске могли оказаться жизни четырех человек: пылающий пожар охватил квартиру в пятиэтажном жилом доме на улице Маслакова.
Сюжет
Пожар

Пожар произошел ранним утром 4 января в одной из квартир пятиэтажки. Всего через три минуты на место происшествия прибыли отважные пожарные, готовые противостоять безжалостному огню.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что из окна на втором этаже квартиры идет густой дым. Они смело вошли в задымленные помещения и эвакуировали оттуда 4 человек.

Благодаря быстрому и мужественному действию огнеборцев, никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

#Происшествия#Приморье#Приморский край#Новости#Большой Камень#Пожар#Пожарные#Эвакуация#Маслакова#Дым
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