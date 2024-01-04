Перепады температур и неожиданный снег: что синоптики говорят о погоде в Приморье?

Posted 3 января, 23:27
Published 3 января, 23:27
Modified Сегодня, 02:04
Updated Сегодня, 02:04
Приморский край, в целом, сегодняшним днем может ожидать теплую погоду от -10 до +1°C. Однако в конце дня в регионе может пойти небольшой снегопад.
Погода в крупных городах Приморья:
Во Владивостоке будет преобладать переменная облачность. Однако пусть жителей не обманывает отсутствие осадков ночью. В течение дня будьте готовы к потенциальному сюрпризу — в городе может пойти небольшой снегопад. Ветер также сыграет свою роль: сильные порывы будут дуть с юго-востока. Температура воздуха от 0 до -2°C.
В Уссурийске погода останется пасмурной, осадков не предвидится. Днем можно ожидать перехода от умеренных к сильным южным порывам. Днем температура будет варьироваться от -2 до -4°C.
В Находке также переменная облачность. Как и во Владивостоке, к концу дня жителей может удивить небольшой снегопад. В течение дня температура будет меняться: от -1 до +1°C.