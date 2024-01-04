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Posted Вчера, 07:21

Published Вчера, 07:21

Modified Вчера, 23:06

Updated Вчера, 23:06

Какой прогноз дают эксперты для жителей Приморья на 2024 год

Тайфуны, приток населения и финансовые взлеты: судьба Приморья в 2024 году

4 января 2024, 07:21

Какой прогноз дают эксперты для жителей Приморья на 2024 год

Приток населения, укрепление позиций властей региона, успешная реализация ключевых проектов и финансовое благополучие — таков прогноз для жителей Приморья от нашего эксперта, парапсихолога Сергея Гончарова. Расскажем подробнее.

Наступающий, 2024 год для жителей Приморского края в целом ожидается удачным, особенно вторая его половина, говорит наш эксперт. Год Дракона любит старательных, трудолюбивых и будет им благоволить.

«Особенно удачной по финансам падает вторая половина года, стоит финансовое улучшение у жителей Приморья, чего не скажешь про следующий, 2025 год. По возможности, сделайте задел, чтобы обезопасить себя от финансовых потрясений», — советует Сергей Гончаров.

В этом году жителям Приморского края нужно будет обратить внимание на здоровье — особенно на органы дыхания и психологическое состояние.

«В конце весны и начале лета возможно распространение каких-то вирусных заболеваний, и вот этого приморцам надо остерегаться. Меньше переживаний, обратите внимание на свое эмоциональное состояние», — говорит парапсихолог.

Не отпустят Приморье в 2024 году и стихийные бедствия — тайфуны, ливни, наводнения. Но наш эксперт успокаивает, в этом году их масштаб не будет столь значительным.

В целом на территории Приморского края падает благоприятная ситуация для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов. Это приведет к тому, что в 2024 году в регион увеличится приток населения из других регионов России.

«Такие же перспективы падают и для дальневосточной столицы. Действующие власти города будут работать очень эффективно, и те крупные и стратегические проекты, которые запланированы на ближайшие три-пять лет, успешно осуществятся. Здесь главное не упускать время и возможности и, как говорится, брать быка за рога. Иначе придется искать средства на дофинансирование», — подчеркивает парапсихолог.

Вторая половина года, после июня падает более благоприятная, год будет благоволить тем, кто будет активно работать, делать какие-то вложения, наработки. Многим будет внезапно везти — кто прикладывает силы и уверен в себе ждет удача в делах.

«Ориентироваться в ситуации, отстаивать свою позицию, особенно это касается жителей Владивостока, который сам по себе очень динамичный город, и здесь надо себя доказывать. Во второй половине года в городе будут создаваться условия для реализации своих планов, проектов, искать новую работу, переезжать. То есть у активных горожан будут возможности для проявления себя. Год для кого-то будет очень удачный, в общественной жизни могут появиться новые лица, которые будут работать на перспективу. Движение очень активное, не упустите свои возможности. С наступающим Новым годом всех жителей Приморья!» — добавил Сергей Гончаров.
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