У таксиста в Владивостоке обнаружили поддельное водительское удостоверение

Posted 5 января, 01:07
Published 5 января, 01:07
Modified Вчера, 00:19
Updated Вчера, 00:19
Во Владивостоке водитель-иностранец, был арестован после того, как его остановили сотрудники ДПС на улице Светланской.
У него было поддельное водительское удостоверение. Полиция выяснила, что он заказал фальшивые документы в интернете в прошлом году. Ему было предъявлено обвинение в подделке документов.
Сейчас 39-летний мужчина, который работал таксистом Toyota Corolla Axio содержится под стражей. Он находится в следственном изоляторе №1 в Приморском крае. За такое преступление может быть назначено лишение свободы на срок до одного года.