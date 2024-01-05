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Posted 5 января, 01:07

Published 5 января, 01:07

Modified Вчера, 00:19

Updated Вчера, 00:19

У таксиста в Владивостоке обнаружили поддельное водительское удостоверение

У таксиста в Владивостоке обнаружили поддельное водительское удостоверение

5 января 2024, 01:07
Иностранец из Узбекистана, разъезжал по Владивостоку с поддельным водительским удостоверением. Более того, мужчина работал таксистом.
Сюжет
Арест

Во Владивостоке водитель-иностранец, был арестован после того, как его остановили сотрудники ДПС на улице Светланской.

У него было поддельное водительское удостоверение. Полиция выяснила, что он заказал фальшивые документы в интернете в прошлом году. Ему было предъявлено обвинение в подделке документов.

Сейчас 39-летний мужчина, который работал таксистом Toyota Corolla Axio содержится под стражей.  Он находится в следственном изоляторе №1 в Приморском крае. За такое преступление может быть назначено лишение свободы на срок до одного года.

#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Арест#Узбекистан#ДПС#Таксист#Лишение свободы
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