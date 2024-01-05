Владивосток остался без крупнейшего бесплатного катка города — причины

Posted 5 января, 00:43
Published 5 января, 00:43
Modified Вчера, 00:18
Updated Вчера, 00:18
Сегодня, 5 января, каток на стадионе «Авангард» закрыт для посетителей. Причина закрытия связана с высокими температурами на улице, которые для этого времени года являются необычно высокими. В течение дня температура превышает 0 градусов.
Однако уже завтра, 6 января, после ночной заливки, каток будет открыт для всех желающих. В этот день запланированы розыгрыши призов от Деда Мороза и Снегурочки. Розыгрыши состоятся в 16:00 6 января и в 14:00 7 января.
А ещё, в Рождество, 7 января, в 17:00 на льду стадиона «Авангард» будет проведен флэшмоб под названием «Время молодежной столицы».
Важно отметить, что вход на каток стадиона «Авангард», а также прокат коньков являются бесплатными.