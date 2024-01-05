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Posted 5 января, 00:43

Published 5 января, 00:43

Modified Вчера, 00:18

Updated Вчера, 00:18

Крупнейший бесплатный каток Владивостока закрыли — почему?

Владивосток остался без крупнейшего бесплатного катка города — причины

5 января 2024, 00:43

Крупнейший бесплатный каток Владивостока закрыли — почему?

Каток на стадионе «Авангард»— крупнейший бесплатный каток Владивостока, 5 января закрыт из-за высоких температур, но уже завтра он откроется для посетителей, а также запланированы розыгрыши призов и флэшмоб.

Сегодня, 5 января, каток на стадионе «Авангард» закрыт для посетителей. Причина закрытия связана с высокими температурами на улице, которые для этого времени года являются необычно высокими. В течение дня температура превышает 0 градусов.

Однако уже завтра, 6 января, после ночной заливки, каток будет открыт для всех желающих. В этот день запланированы розыгрыши призов от Деда Мороза и Снегурочки. Розыгрыши состоятся в 16:00 6 января и в 14:00 7 января.

А ещё, в Рождество, 7 января, в 17:00 на льду стадиона «Авангард» будет проведен флэшмоб под названием «Время молодежной столицы».

Важно отметить, что вход на каток стадиона «Авангард», а также прокат коньков являются бесплатными.

#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Новый год#Авангард#Призы#Температура#Каток#Закрытие#Рождество#Молодежная столица#Прокат коньков
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