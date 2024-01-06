Атомная катастрофа за поворотом: землетрясение «выбило» японскую станцию

Posted 6 января, 03:49
Published 6 января, 03:49
Modified Вчера, 00:21
Updated Вчера, 00:21
Компания Hokuriku Electric Power Co., Ltd. Пояснила журналистам японского издания NHK, что до сих пор нет перспектив восстановления атомной электростанции Сига, где оборудование было повреждено землетрясением, а часть системы, получающей электроэнергию извне, больше не работает.
На АЭС Сига из-за землетрясения, произошедшего разорвались трубопроводы двух трансформаторов, используемых для получения электроэнергии снаружи на энергоблоках 1 и 2, и произошла утечка масла для изоляции и охлаждения, что привело к некоторому повреждению системы.
Хокурику Электрик Пауэр первоначально заявила, что объем масла, вытекшего из трансформатора второго энергоблока, составил примерно 3500 литров, но на пресс-конференции, состоявшейся 5-го числа, выяснилось, что в оценке была ошибка и что на самом деле это количество было примерно 10 000 литров.
Кроме того, было объявлено, что недавно подтверждена утечка около 100 литров масла из разрыва трубопровода на другом трансформаторе второго энергоблока, но оно не использовалось для получения электроэнергии извне. Кроме того, на территории станции были обнаружены новые повреждения, такие как проседание грунта, однако инженеры утверждают, что это не повлияло на безопасность.