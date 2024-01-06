Атомная катастрофа за поворотом: землетрясение «выбило» японскую станцию

Кроме того, было объявлено, что недавно подтверждена утечка около 100 литров масла из разрыва трубопровода на другом трансформаторе второго энергоблока, но оно не использовалось для получения электроэнергии извне. Кроме того, на территории станции были обнаружены новые повреждения, такие как проседание грунта, однако инженеры утверждают, что это не повлияло на безопасность.