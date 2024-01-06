Тойоты в Приморье можно не ждать: концерн встал из-за землетрясения

Японский автоконцерн Toyota Motor столкнулся с трудностями в возобновлении производства автомобилей на своих заводах в Японии после новогодних праздников из-за нарушения цепочек поставок, вызванных землетрясениями. Президент компании, Кодзи Сато, сообщил журналистам, что планы по возобновлению работы заводов, запланированные на 8 января, пришлось отложить из-за продолжающихся землетрясений.