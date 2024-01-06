Тойоты в Приморье можно не ждать: концерн встал из-за землетрясения

Posted 6 января, 04:41
Published 6 января, 04:41
Modified Вчера, 00:20
Updated Вчера, 00:20
Японский автоконцерн Toyota Motor столкнулся с трудностями в возобновлении производства автомобилей на своих заводах в Японии после новогодних праздников из-за нарушения цепочек поставок, вызванных землетрясениями. Президент компании, Кодзи Сато, сообщил журналистам, что планы по возобновлению работы заводов, запланированные на 8 января, пришлось отложить из-за продолжающихся землетрясений.
«Мы проведем оценку состояния комплектующих и примем решение», — отметил Сато, добавив, что компания планирует определиться со сроками восстановления производства до конца текущей недели. Он подчеркнул, что многие поставщики комплектующих сталкиваются с трудностями в нормальном функционировании из-за последствий землетрясений в центральной части страны.
Согласно заявлению президента Toyota Motor, оценка ущерба и анализ возможных сроков восстановления производства являются приоритетными задачами компании. Отмечается, что решение по вопросу возобновления сборки автомобилей будет принято после тщательного анализа состояния цепочек поставок и доступности комплектующих.