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Posted Вчера, 14:28

Published Вчера, 14:28

Modified Вчера, 14:30

Updated Вчера, 14:30

«Активно вовлекают детей»: новые каналы коммуникации преступников выявили в Приморье

«Активно вовлекают детей»: новые каналы коммуникации преступников выявили в Приморье

7 января 2024, 14:28
Антитеррористическая комиссия региона предупреждает об опасности.

В telegram-канале комиссии сообщили, что в настоящее время преступники из недружественных государств создают новые коммуникационные каналы, в которых активно вовлекают несовершеннолетних.

Специалисты советуют незамедлительно проверить, в каких сообществах вы и ваши родственники (особенно дети) состоите.

При обнаружении групп, в которые вы не вступали сами (вас могли добавить), а также групп с подозрительным или террористическим содержанием, необходимо сделать следующее:

  1. Пожаловаться на это сообщество разработчикам соцсети/мессенджера (в профиле нажмите кнопку «Еще» — выберите опцию «Пожаловаться»);
  2. Немедленно покинуть это сообщество!

 

 
#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Терроризм#Несовершеннолетние#Страх#Преступники#Паника#Антитеррористическая комиссия#Восток-Медиа
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