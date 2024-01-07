«Активно вовлекают детей»: новые каналы коммуникации преступников выявили в Приморье

Posted Вчера, 14:28
Published Вчера, 14:28
Modified Вчера, 14:30
Updated Вчера, 14:30
В telegram-канале комиссии сообщили, что в настоящее время преступники из недружественных государств создают новые коммуникационные каналы, в которых активно вовлекают несовершеннолетних.
Специалисты советуют незамедлительно проверить, в каких сообществах вы и ваши родственники (особенно дети) состоите.
При обнаружении групп, в которые вы не вступали сами (вас могли добавить), а также групп с подозрительным или террористическим содержанием, необходимо сделать следующее: