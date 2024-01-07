Опасно для жизни: МЧС предупредило приморцев об опасности

Posted Вчера, 00:08
Published Вчера, 00:08
Modified Вчера, 00:22
Updated Вчера, 00:22
В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили, что по информации «Примгидромета» 7 января ожидается мощный ветер. Порывы будут достигать до 20 метров в секунду. Направление ветра — северо-западное.
Прогнозируемые погодные условия могут привести к выносу льда в открытую часть Амурского залива.
Спасатели МЧС предупреждают, что выход на лёд при таких обстоятельствах крайне опасен для жизни.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, как «эхо» японского землетрясения разрушило лёд в прибрежной зоне посёлка Преображение.