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Published Вчера, 00:08

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Updated Вчера, 00:22

Опасно для жизни: МЧС предупредило приморцев об опасности

Опасно для жизни: МЧС предупредило приморцев об опасности

7 января 2024, 00:08
Жителям побережья сегодня следует быть максимально аккуратными.
Сюжет
МЧС

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили, что по информации «Примгидромета» 7 января ожидается мощный ветер. Порывы будут достигать до 20 метров в секунду. Направление ветра — северо-западное.

Прогнозируемые погодные условия могут привести к выносу льда в открытую часть Амурского залива.

Спасатели МЧС предупреждают, что выход на лёд при таких обстоятельствах крайне опасен для жизни.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, как «эхо» японского землетрясения разрушило лёд в прибрежной зоне посёлка Преображение.

#Приморье#Приморский край#Владивосток#МЧС#Ветер#Спасатели#Опасность
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