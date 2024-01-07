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Posted 6 января, 23:32

Published 6 января, 23:32

Modified Вчера, 00:21

Updated Вчера, 00:21

Стюардессы бегали в панике: житель Владивостока спас пьяного пассажира прямо в небе

Стюардессы бегали в панике: житель Владивостока спас пьяного пассажира прямо в небе

6 января 2024, 23:32
На рейсе Каракас (Венесуэла) — Москва одному мужчине стало плохо. Выходя из туалета, он потерял сознание и ударился головой о подножку кресла.

Все это произошло как раз рядом с жителем Владивостока, который также возвращался в Россию.

Далее, со слов приморца:

«Общее время полета — 13 часов, поэтому, я спокойно сидел и читал книгу. Тут рядом со мной падает человек. Мужчина оказывается без сознания, да ещё и с расшибленной головой. Я оттаскиваю его к аварийному выходу и начинаю приводить в чувства.

Из-за удара о кресло, у мужчины была до крови рассечена голова. На футболку капала кровь. Подбежала его жена и мы вместе начали возвращать его в сознание».

Герой добавил, что посадив пострадавшего на пол, он заметил, что у мужчины закатываются глаза. Он не приходил в себя ни от пощечин, ни от обливания холодной водой.

«Венесуэльские стюардессы напугались и были вообще в панике. Мы с женой кое-как остановили ему кровь влажными салфетками.

Тут пришли бортпроводники-мужчины, чтобы как-то помочь пересадить мужчину на свободные кресла. Один из них увидел, что я пытаюсь напоить пострадавшего абсорбентами и начал спрашивать на английском, что это за препараты», — добавил спаситель.

Приморец объяснил экипажу, что таблетки помогут мужчине от интоксикации и выведут алкоголь из организма. Тогда венесуэлец попросил перевести жене мужчины, что его нужно вернуть на место и там следить за его состоянием.

«После этого мы все вместе подняли его на кресла и оставили отдыхать. Когда мужчина очнулся, он не помнил, что с ним происходило, но начал просить рома», — рассказал приморец.
#Приморье
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