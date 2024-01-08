«УРСА» подарила рождественские веселья!

Их ждали веселые конкурсы, викторины, много игр и даже рэп-баттл! Конечно же не обошлось без подарков всем гостям праздника: самые активные получили любимое лакомство мороженое «УРСА»! Этот рождественский праздник прошёл в рамках совместного с администрацией Владивостока «Фестиваля мороженого».