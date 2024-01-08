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Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

«УРСА» подарила рождественские веселья!

«УРСА» подарила рождественские веселья!

8 января 2024, 05:41
Жители Владивостока оказались в настоящей зимней сказке с дедом морозом и медведем УРСА. На площади перед павильоном мороженого владивостокской фабрики мороженого «УРСА» прошли рождественские гуляния.

Пришедшие на праздник Рождества жители района Вторая речка заполнили всю площадь перед кинотеатром «Нептун».

Здесь их ждал настоящий Царевич, который путешествовал в Тридевятое царство, ориентируюсь по звёздам Большой Медведицы.

А ещё тысячи пришедших сюда горожан ждали дракон, Баба Яга и, конечно, наш мишка УРСА, который следил, чтобы собравшиеся волшебники дарили гостям праздника только тепло и радость.

Их ждали веселые конкурсы, викторины, много игр и даже рэп-баттл! Конечно же не обошлось без подарков всем гостям праздника: самые активные получили любимое лакомство мороженое «УРСА»! Этот рождественский праздник прошёл в рамках совместного с администрацией Владивостока «Фестиваля мороженого».

Напомним, что Фабрика мороженого «УРСА» системно расширяет свою фирменную розничную сеть. Чтобы каждый житель Приморского края имел возможность купить свежее любимое лакомство возле дома. В настоящий момент фирменные павильоны «УРСА» уже радуют жителей Владивостока, Находки и Уссурийска.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Новый год
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