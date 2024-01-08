«УРСА» подарила рождественские веселья!

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Пришедшие на праздник Рождества жители района Вторая речка заполнили всю площадь перед кинотеатром «Нептун».
Здесь их ждал настоящий Царевич, который путешествовал в Тридевятое царство, ориентируюсь по звёздам Большой Медведицы.
А ещё тысячи пришедших сюда горожан ждали дракон, Баба Яга и, конечно, наш мишка УРСА, который следил, чтобы собравшиеся волшебники дарили гостям праздника только тепло и радость.
Их ждали веселые конкурсы, викторины, много игр и даже рэп-баттл! Конечно же не обошлось без подарков всем гостям праздника: самые активные получили любимое лакомство мороженое «УРСА»! Этот рождественский праздник прошёл в рамках совместного с администрацией Владивостока «Фестиваля мороженого».
Напомним, что Фабрика мороженого «УРСА» системно расширяет свою фирменную розничную сеть. Чтобы каждый житель Приморского края имел возможность купить свежее любимое лакомство возле дома. В настоящий момент фирменные павильоны «УРСА» уже радуют жителей Владивостока, Находки и Уссурийска.