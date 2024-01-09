Первые пошли: подписи жителей Приморского края «за Путина» уедут в Москву

Posted Вчера, 07:24
Published Вчера, 07:24
Modified Вчера, 07:28
Updated Вчера, 07:28
Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина волонтеры вели в том числе и во время праздничных дней. Так, доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина Евгений Лобастов отметил, что жители Приморского края оказались очень активными и нередко приходили оставить подписи целыми семьями.
«На данный момент волонтеры штаба заверяют подписные листы для отправки в Центральный штаб. Проверяются полностью все бумаги, чтобы исключить возможность ошибки. К работе подходим достаточно серьезно и очень скрупулёзно, для того чтобы в дальнейшем не было проблем с оформлением документов», — отметил Евгений Лобастов.
Он также отметил, что сборы подписей всё ещё идут, хотя количество уже собранных соизмеримо с теми результатами, которых ожидал центральный штаб.
Волонтеры, которые принимали участие в этой работе искренне болеют за победу кандидата.
Один из них Олег Фролов, помогавший активным гражданам заполнять подписные листы на одном из пунктов сбора в популярном торговом центре Владивостока, сказал кандидату в Президенты Владимиру Путину слова поддержки.
«Я хотел бы передать, что мы хотим чтобы Владимир Владимирович Путин был нашим президентом и дальше, ведь при нём наша страна очень сильно развивается, идёт вперёд», — сказал Олег Фролов.
Он также добавил, что оставил свою подпись первым, как только приступил к работе в своем пункте.
Ранее СМИ региона сообщали, что в Приморском крае 29 декабря состоялось торжественное открытие Штаба общественной поддержки Приморского края. Участники мероприятия отметили, что Россия сегодня как никогда нуждается в таком сильном лидере, как Владимир Путин.
В торжественном открытии Штаба общественной поддержки приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, спикер Законодательного Собрания Приморья Антон Волошко, глава Владивостока Константин Шестаков, сопредседатели регионального избирательного штаба Влабимира Путина в Приморском крае Владимир Лобастов (председатель общественной организации ветеранов морской пехоты Приморья) и Андрей Попов (главный врач Приморской краевой клинической больницы).
Напомним, согласно федеральному законодательству, после выдвижения кандидат должен собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы его кандидатура была зарегистрирована Центральной избирательной комиссией. Подписи должны быть предоставлены в Центризбирком до 31 января 2024 года.