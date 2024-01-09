Первые пошли: подписи жителей Приморского края «за Путина» уедут в Москву

Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина волонтеры вели в том числе и во время праздничных дней. Так, доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина Евгений Лобастов отметил, что жители Приморского края оказались очень активными и нередко приходили оставить подписи целыми семьями.