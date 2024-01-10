Зачем и почему предприниматели Приморья обращаются к психологу?

Posted Вчера, 07:40
Published Вчера, 07:40
Modified Вчера, 07:53
Updated Вчера, 07:53
В 2023 году обращения предпринимателей в Приморье можно разделить на следующие запросы: новые цели (формирование и достижение) 20%, как обходиться с изменениями (конкурентная среда, снижение платежеспособности, курс рубля, природные катаклизмы) 18%, взаимоотношения с государством 18%, работа с топами и командами 15%, влияние семьи и личного на бизнес и наоборот 15%, потребность себя проявлять публично (политическая, общественная, благотворительная деятельность) 14%.
Представителей предпринимательского сообщества объединяет прагматический подход в самом широком и большом смысле этого слова, когда человек ищет оптимальный, кратчайший путь к цели, будь то бизнес, творческие или духовные сферы. Важно понимать, что мы живём в эпоху изменений; пандемия, а затем СВО повлекли за собой существенные корректировки в части развития и бизнеса, и общества. В Приморье свою роль сыграло наводнение в августе, которое сказалось на состоянии МСП в крае. Такие времена требуют дополнительных ресурсов, которые есть в нас самих: концентрация, готовность маневрировать, способность анализировать и чётко действовать, сохраняя силы для себя и близких, и других. Поэтому предприниматель использует психологию по назначению — как инструментарий для привлечения этих внутренних ресурсов.
Быть или не быть
В определённый период наблюдался своего рода эмоциональный упадок, когда предприниматели обращались с запросом «Как мне быть с тем, что я больше не вижу целей и смысла работать и развивать бизнес». Сейчас эта волна позади, предпринимательский дух берёт своё: вперёд и только вперёд, только в каком направлении?
Собственник крупной краевой компании был уверен, что команда не поддержит его решение о диверсификации бизнеса. Он предполагал, что психолог будет нужен команде для того, чтобы сделать переход в новое русло более комфортным для всех участников. Он также переживал из-за собственного физического состояния — внезапно появившихся головных болей, которые врачи никак не могли объяснить. Какого же было его удивление, когда команда с энтузиазмом приняла его идеи, и после того, как они наметили план действий и начали ему следовать, ушёл симптом — головные боли прекратились.
На самом деле, когда мы говорим о целях, мы имеем ввиду доверие к себе: правильно ли я выбираю путь. Доверие к себе — это то, что стоит укрепить для успешного движения вперёд.
Что день грядущий нам готовит
Именно к этой части запросов применимо высказывание про дополнительные возможности в период кризиса. Менеджмент известной сети ресторанов, которая имеет свою доставку, на фоне роста закупочных цен на сырьё принял решение повысить свои цены и увеличить сумму минимального заказа для бесплатной доставки. Таким образом, они отсекли сегмент рынка с низкой платежеспособностью, и его в мгновение ока заняла конкурирующая организация. Несмотря на низкую платежеспособность, этот сегмент, как оказалось, был весьма широким и стабильно рос, а компания потеряла 30% оборота.
В условиях существующих и прогнозируемых изменений лучше всего работать со сценариями (в первую очередь — с теми, где совершаются ошибки), смотреть на себя и свой бизнес со стороны, как если бы Вы в благополучные времена отдыхали на своей вилле и давали бы советы бывалого начинающему предпринимателю.
Вы или используете возможности, или предоставляете их другим. И выбор — за Вами. Именно через эту призму лучше всего рассматривать сценарии развития.
Славься, Отечество
Эти предпринимательские запросы можно отнести к экзистенциальным, и они — безусловное веяние нашего времени. Люди в большей степени осознают свою принадлежность, включаются родовые сценарии.
Родину, как и Мать, не выбирают. Вместе с тем, когда мы становимся взрослыми, мы сами начинаем нести ответственность за свою жизнь и за свои действия. И у нас есть хорошая возможность взаимодействовать с государством, исходя из этого (не детское «дай», а взрослое «созидаю»). Для предпринимателей это, в первую очередь, осознание того, что решение вести бизнес в своём Отечестве — это Ваше и только Ваше решение.
Более того, взрослый человек хорошо понимает, что мир в определённой степени — это система. Наряду с научными открытиями и произведениями искусства, в мире случают пандемии и военные действия. Так он устроен, и Вы можете принять это с достоинством.
Тогда сразу становится легче действовать и планировать, поскольку включаются не детские или какие-то ещё реакции, а работает именно взрослая, предпринимательская часть.
Из этой части лучше видны реальные возможности, которые предлагает наше государство для развития бизнеса, и Вы можете эффективно их применить. Тогда как ранее некоторые предприниматели как будто не знали о мерах поддержки, не видели их (в психологии это называется «слепое пятно), несмотря на то, что информация и о федеральных мерах поддержки, и о региональных находится в открытом доступе.
Ребята с нашего двора
Существует понятие «перенос». В психологии это означает, что мы относимся к кому-то или к чему-то, смещая некий образ на человека, систему или явление. Например, на руководителя часто смещается образ отца. В свою очередь, порой владелец бизнеса сам берёт на себя эту роль и начинает опекать вместо того, чтобы требовать. Или топ-менеджер вдруг начинает чувствовать себя равным собственнику и подвергает сомнению авторитет владельца.
Тема ролей и переносов занимает важное место в работе с командами и в их формировании для того, чтобы выстроить корректные рабочие связи. Топ-менеджеры и команда специалистов и сотрудников — это люди, которых Вы нанимаете для достижения целей. Со всеми вытекающими связями. Когда Вы это принимаете, Вы по-новому начинаете понимать смысл слова «единомышленники», а иерархии и коалиции, существующие в Вашей компании, становятся более прозрачны, и Вам будет ими легче управлять.
Моя семья
Отсутствие баланса между личным и рабочим может привести к появлению беспричинных симптомов (лишний вес, боли в спине, проблемы со сном и других), может также влиять на семейную жизнь или её отсутствие.
Женщина предприниматель много лет не могла выйти замуж: «Зачем мне мужчины, они требуют столько внимания с утра до вечера, каждый день, я даже не смогу сходить в спа или в спортзал». Описывая потенциального мужа, она в точности описывала своё отношение к бизнесу. Когда она поняла, что уже замужем — за своим бизнесом, она с радостью обнаружила, что мужчиной совсем не нужно заниматься 24/7. Спустя некоторое время она вышла замуж.
Отделить бизнес от личного — это, пожалуй, самое сложное для предпринимателя. Но есть и хорошие новости — это возможно. Главное сначала увидеть, где и что Вы путаете и что куда привносите.
Гул затих. Я вышел на подмостки
Вокруг предпринимательства существуют свои стереотипы: «им важны только деньги», «они жесткие и суровые», «они нечего не делают». Это своего рода постсоветский отголосок, а ведь именно предприниматели развивали настоящее русское меценатство и благотворительность.
Поэтому предпринимателям буквально приходится отстаивать свои ценности, формулируя миссию компании, запуская социальные проекты, поддерживая благотворительные акции, вступая в общественные организации или подавая кандидатуру в законодательные органы, но и тут их поджидает молва «это всё для виду, для корысти». Безусловно, в таком эпицентре общественного неприятия человек испытывает колоссальное психологическое напряжение.
И тогда мы работаем с тем, что ресурсного может быть для предпринимателя в его публичном проявлении, почему именно сейчас и для чего. Потому что каждый имеет право быть понятым.