Зачем и почему предприниматели Приморья обращаются к психологу?

Представителей предпринимательского сообщества объединяет прагматический подход в самом широком и большом смысле этого слова, когда человек ищет оптимальный, кратчайший путь к цели, будь то бизнес, творческие или духовные сферы. Важно понимать, что мы живём в эпоху изменений; пандемия, а затем СВО повлекли за собой существенные корректировки в части развития и бизнеса, и общества. В Приморье свою роль сыграло наводнение в августе, которое сказалось на состоянии МСП в крае. Такие времена требуют дополнительных ресурсов, которые есть в нас самих: концентрация, готовность маневрировать, способность анализировать и чётко действовать, сохраняя силы для себя и близких, и других. Поэтому предприниматель использует психологию по назначению — как инструментарий для привлечения этих внутренних ресурсов.