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Posted Вчера, 09:18

Published Вчера, 09:18

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

Опасную наледь у стадиона устраняют во Владивостоке

Это что ещё за течь: во Владивостоке устраняют опасную наледь

11 января 2024, 09:18

Опасную наледь у стадиона устраняют во Владивостоке

Целая группа экспертов — специалисты управлений администрации Владивостока, представители дорожных служб, управляющей компании и другие — побывали в районе школы № 40, чтобы определить причину наледи, образовавшейся рядом с учебным заведением.
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ЖКХ

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, наледь от дома № 48 по улице Толстого спустилась по косогору к недавно отремонтированному школьному стадиону. Её уже огородили сигнальной лентой.

В ближайшее время начнутся работы по расчистке участка на стадионе, который используется жителями для прохода. В то же время представители УК, «Примводоканала» и коммунальных служб подвал жилого дома, сеть канализации, сети водоснабжения на предмет протечек. Ведь главное — найти причину течи и устранить её.

— В процессе работы уже было выявлено небольшое количество протечек на внутридомовых коммуникациях, также установлено, что есть необходимость в проведении ремонта задвижки на сетях канализации Примводоканала, — рассказал начальник управления по вопросам ТЭК Сергей Ткачев. — Эти работы будут выполнены. Но они ли причина течи — пока неясно. Поэтому в дальнейшем намечено акустическое обследование сетей водоснабжения под землей.
#Происшествия#Приморский край#Владивосток#ЖКХ#Новости
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