Это что ещё за течь: во Владивостоке устраняют опасную наледь

Posted Вчера, 09:18
Published Вчера, 09:18
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, наледь от дома № 48 по улице Толстого спустилась по косогору к недавно отремонтированному школьному стадиону. Её уже огородили сигнальной лентой.
В ближайшее время начнутся работы по расчистке участка на стадионе, который используется жителями для прохода. В то же время представители УК, «Примводоканала» и коммунальных служб подвал жилого дома, сеть канализации, сети водоснабжения на предмет протечек. Ведь главное — найти причину течи и устранить её.
— В процессе работы уже было выявлено небольшое количество протечек на внутридомовых коммуникациях, также установлено, что есть необходимость в проведении ремонта задвижки на сетях канализации Примводоканала, — рассказал начальник управления по вопросам ТЭК Сергей Ткачев. — Эти работы будут выполнены. Но они ли причина течи — пока неясно. Поэтому в дальнейшем намечено акустическое обследование сетей водоснабжения под землей.