Это что ещё за течь: во Владивостоке устраняют опасную наледь

В ближайшее время начнутся работы по расчистке участка на стадионе, который используется жителями для прохода. В то же время представители УК, «Примводоканала» и коммунальных служб подвал жилого дома, сеть канализации, сети водоснабжения на предмет протечек. Ведь главное — найти причину течи и устранить её.