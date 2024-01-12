2024 год для молодежи Владивостока обещает быть насыщенным

Владивосток уже давно стал молодёжной столицей Дальнего Востока, а в 2024 году получил ещё и статус всероссийской. И это вполне заслуженно, учитывая то, какое количество мероприятий разного уровня проходит в городе: от всероссийских олимпиад и конкурсов до международных игр «Дети Приморья». Действующая команда Константина Шестакова продолжает наращивать количество мероприятий для города, в том числе ежегодно добавляя разные «фишки». Например, с прошлого года в столице Приморья проходит фестиваль «Время быть первым», а с недавних пор также организован фестиваль для выпускников «Крылья Востока».