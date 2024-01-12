2024 год для молодежи Владивостока обещает быть насыщенным

Posted Вчера, 23:33
Published Вчера, 23:33
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Updated Сегодня, 02:46
Владивосток уже давно стал молодёжной столицей Дальнего Востока, а в 2024 году получил ещё и статус всероссийской. И это вполне заслуженно, учитывая то, какое количество мероприятий разного уровня проходит в городе: от всероссийских олимпиад и конкурсов до международных игр «Дети Приморья». Действующая команда Константина Шестакова продолжает наращивать количество мероприятий для города, в том числе ежегодно добавляя разные «фишки». Например, с прошлого года в столице Приморья проходит фестиваль «Время быть первым», а с недавних пор также организован фестиваль для выпускников «Крылья Востока».
Депутат Думы Владивостока, председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Мария Лагунова уверена, что город привлекателен для активной и прогрессивной молодежи не только Дальнего Востока, но и всей России и даже некоторых стран зарубежья.
«Объединение активных молодых людей, администрации, Думы Владивостока, управления по делам молодежи позволили достичь таких результатов в молодежной сфере, которые помогли городу стать Молодежной столицей России. Хорошим примером можно назвать проект „Сверхновые“, где молодые люди заявляют свои инициативы, команда наставников помогает формировать и реализовывать проекты. Победители получат призы. Подобные конкурсы, проекты, программы позволяют нам постоянно коммуницировать, контактировать и идти одной дорогой с молодежью. Ребята активно откликаются, включаются в общие задачи, поэтому такой результат и получился.
И само голосование за молодежную столицу объединило и сплотило не только население Владивостока, но и других городов, регионов и даже стран, что показывает нам — к городу сегодня пристальное внимание не только со стороны властей всех уровней, но и огромного количества людей со всего мира. И Владивосток сегодня действительно является точкой притяжения для молодежи. Это и способствует такому объединению и органов власти, и активных инициативных граждан для реализации проектов, создания условий для молодежи», — рассказала в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Мария Лагунова.
Власти города, края и страны в целом сегодня работают в плотном взаимодействии для достижения таких результатов для дальневосточной столицы. И это сегодня видно по тем проектам, которые реализуются, — появляются новые общественные пространства, благоустройство и строительство которых велось благодаря финансированию из бюджетов всех уровней.
«Возрастают и возможности для молодежи. Приведу в пример работу, которую мы проделали в этом году по трудоустройству школьников. В этом процессе были задействованы все — Дума города, управление по делам молодежи, уполномоченный по правам детей, общественные организации, Центр занятости Приморского края. Проделана огромная работа по созданию рабочих мест, по изменению законодательства на федеральном уровне. И все это в комплексе открывает для молодежи новые возможности и новые перспективы.
В 2024 году, в первую очередь, статус молодежной столицы даст возможность провести ряд мероприятий федерального формата. И нам, как депутатам Думы, хочется на этот процесс посмотреть со стороны системного устройства. Надеемся, что совместно удастся достичь еще больших результатов по поддержке молодежи, которые станут системными и будут действовать и в будущие годы», — подчеркнула Мария Лагунова.
Сегодня во Владивостоке проживает более 140 тысяч молодых людей, направлять энергию и энтузиазм которых помогает управление по делам молодежи администрации Владивостока. В 2023 году мэрией города проведено множество мероприятий и проектов, самыми яркими и запоминающимися стали День молодежи и День тигра.
Важную работу по воспитанию активных и всесторонне развитых молодых людей ведет подведомственное учреждение управления по делам молодежи «Молодежный ресурсный центр». В их портфолио различные мастер-классы, квесты, кинопросмотры, походы и КВИЗы с детьми и молодежью.
Для развития творческого потенциала работает молодёжное медиа-пространство «ТОК» (Твой Открытый Коворкинг), в котором можно создавать проекты и проводить интересные современные мероприятия.
Проведение различных конкурсов и грантов для талантливой молодежи — это отдельный вектор работы управления. Например, премии «Есть за что» и «Молодежный вектор». А в это году впервые проводится конкурс «Сверхновые», где можно реализовать свою идею вместе с наставником и получить 500 тысяч рублей в качестве главного приза.
Сотрудники управления всегда открыты для творческого и конструктивного диалога, рады новым знакомствам, ведь миссия управления — быть точкой притяжения, где каждый молодой человек раскрывает свой потенциал.
В деятельности Думы Владивостока развитие молодежной политики является одним из приоритетов, направленных на создание условий для привлечения в столицу ДФО молодых профессионалов, укрепления кадрового резерва. С прошлого года при Думе города действует профильный комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту, сформирован новый состав Общественной молодежной палаты.
«Совместными усилиями депутатов и общественников был проведен Гражданский форум „Молодой Владивосток“. Подобные мероприятия позволяют системно расширять взаимодействие с молодыми учеными и педагогами, предпринимателями, художниками. Убежден, что, благодаря поддержке органов власти и местного самоуправления, ―, а возможности такой поддержки существенно возрастут с присвоением Владивостоку статуса „Молодежная столица России“, ― многие молодые специалисты смогут более полноценно реализовать себя здесь, на родной земле, получат стимул, чтобы связать свою судьбу с дальневосточным регионом. Отмечу, что в ходе голосования молодогвардейцы всего Дальнего Востока приняли самое активное участие. Нам помогали гвардейцы и с Сахалина, Камчатки и со всего Приморского края голосовать, продвигать по всем социальным сетям этот проект и голосование за Владивосток. Наш город поддерживали ребята повсеместно и благодаря этому, в том числе, Владивосток смог завоевать это звание.
Что касается общественного движения „Молодая гвардия“, то победа, одержанная Владивостоком во Всероссийском конкурсе, безусловно стала для молодогвардейцев города настоящим стимулом, чтобы продвигать важные волонтерские инициативы по развитию таких направлений, как молодежь и наука, предпринимательство, молодежная культура, массовый и адаптивный спорт. А собственный опыт участия в федеральных молодежных проектах, уверен, поможет юным активистам в их будущей профессиональной и общественной деятельности», ― отметил депутат Думы города, руководитель Владивостокского отделения «Молодой гвардии» Артем Володин.
Руководитель (командир) Приморского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Денис Григорьев считает, что именно вовлеченность власти в деятельность молодежных организаций позволила Владивостоку по праву стать молодежной столицей.
«Наша организация, например, получила всестороннюю поддержку со стороны городской власти — нам выделено помещение, предоставляются субсидии, нас приглашают к участию в различных мероприятиях, это позволяет расширять наши возможности. Во многом, именно это помогло нам включиться в борьбу за звание Молодежной столицы России.
Главным достижением 2023 года для нас стала организация трудоустройства ребят. Если раньше мы работали со студентами, то сейчас мы выходим на новые показатели, новый уровень трудоустройства несовершеннолетних, старшеклассников. В том числе нам удалось трудоустроить школьников в муниципальную службу „Зеленый Владивосток“, для этого специально были выделены квоты.
Статус Молодежной столицы открывает для города новые перспективы в 2024 году. Надеемся, что в этом году больше молодежи приедет во Владивосток, посмотрит на те возможности, которые здесь есть, на наш город. Кроме того мы рассчитываем, что наши ребята будут задействованы в трудовых проектах, будут рабочие места, и мы, в том числе, сможем привлечь молодежь в город. Ну, и, конечно, ожидаем более яркие и значимые мероприятия для молодежи», — отметил Денис Григорьев.
Депутат Думы Владивостока Вероника Сипачева считает дальневосточную столицу городом возможностей и перспектив для молодых горожан. А статус молодежной столицы эти перспективы только увеличивает.
«В нашем городе для молодежи предоставляется масса возможностей. Одна из них — реализация своих проектов, направленных на развитие города. Например, замечательный такой проект, который имеет большой потенциал, это „Молодежный бюджет“. В рамках этого проекта молодые горожане предлагают свои инициативы, которые можно реализовывать в молодежной среде. И такие программы могут стать хорошим стартом для молодых активистов — дальше уровень можно наращивать, выходить на региональный и федеральный, проходить стажировки и обучения, участвовать в грантовых президентских конкурсах и многое другое.
Одним из самых ярких событий 2023 года можно назвать „ВК фест“, который дал приблизиться ребятам к центральной Россию, к чему-то большому и крутому. Очень крутым был День молодежи, который городские власти организовали на высшем уровне. И таких фестивалей в прошлом году проводилось множество.
Ну, а самое главное событие ушедшего года — это, конечно, присвоение Владивостоку титула Молодежная столица России. Надо отметить, что была проделана колоссальная работа. Была очень качественно подготовлена заявка на конкурс молодежных столиц, которая получила наивысший балл. Работа мэрии города, управления по делам молодежи, активных молодых владивостокцев, студенческого сообщества сплотила вокруг себя массу людей, не только жителей города, чтобы Владивосток стал Молодежной столицей России», — отметила Вероника Сипачева.
Развитие молодёжной сферы — это широкий пласт работы, который ведётся властями города в разных направлениях. Это и благоустройство, и строительство спортивных объектов, и перезагрузка сферы образования, и возможность развиваться в собственном городе. Именно такой подход использует в своей работе Константин Шестаков с первых дней работы на посту, прекрасно понимания, что всё это взаимодополняет друг друга. В ином случае молодёжь попросту не будет оставаться там, где нет перспектив развития, воспитания уже собственных детей и самореализации.