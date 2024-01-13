Собаку спасли из смертельной ловушки во Владивостоке

Быстро активизировавшись, доброжелательные горожане решили спасти животное из ловушки, которая была настоящим адом для щенка. Заглянув в колодец, они с ужасом обнаружили собаку, окутанную грязью и обреченно смотрящую на них. Бедное животное было окружено мусором.