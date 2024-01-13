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Posted 13 января, 06:18

Published 13 января, 06:18

Modified Вчера, 00:26

Updated Вчера, 00:26

Собаку спасли из смертельной ловушки во Владивостоке

Собаку спасли из смертельной ловушки во Владивостоке

13 января 2024, 06:18
Особый случай произошел в одном из жилых районов Владивостока на улице Космонавтов на Тихой. Очевидцы невероятного происшествия, проходя по тихой улице, услышали плачущий лай среди канализационного колодца. Собака была в плену.

Быстро активизировавшись, доброжелательные горожане решили спасти животное из ловушки, которая была настоящим адом для щенка. Заглянув в колодец, они с ужасом обнаружили собаку, окутанную грязью и обреченно смотрящую на них. Бедное животное было окружено мусором.

Неизвестный заступник животных доставил спасенного щенка в ветеринарную клинику, где собаке была оказана необходимая помощь и забота.

Люди в комментариях хорошо отозвались о героях, которые не прошли мимо страдающего животного:

«Всегда приятно знать, что остались не равнодушные люди», — пишет Татьяна.

Кроме того, один из пользователь новых медиа написал, что хозяин для собаки уже нашелся:

«Хозяин нашёлся», — отмечают в комментариях.
#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Животные#Спасение животных#Щенок#Комментарии#Хозяин нашёлся#Рысь
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