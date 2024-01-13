Собаку спасли из смертельной ловушки во Владивостоке

Posted 13 января, 06:18
Published 13 января, 06:18
Modified Вчера, 00:26
Updated Вчера, 00:26
Быстро активизировавшись, доброжелательные горожане решили спасти животное из ловушки, которая была настоящим адом для щенка. Заглянув в колодец, они с ужасом обнаружили собаку, окутанную грязью и обреченно смотрящую на них. Бедное животное было окружено мусором.
Неизвестный заступник животных доставил спасенного щенка в ветеринарную клинику, где собаке была оказана необходимая помощь и забота.
Люди в комментариях хорошо отозвались о героях, которые не прошли мимо страдающего животного:
«Всегда приятно знать, что остались не равнодушные люди», — пишет Татьяна.
Кроме того, один из пользователь новых медиа написал, что хозяин для собаки уже нашелся:
«Хозяин нашёлся», — отмечают в комментариях.