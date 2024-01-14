И снова трагедия: пожар в Большом Камне унес жизнь человека

Posted 14 января, 04:10
Published 14 января, 04:10
Modified Вчера, 00:25
Updated Вчера, 00:25
Дежурная часть пожарно-спасательной службы получила сигнал о возгорании в частном доме в селе Петровка в 02.12. Огнеборцы выехали на место происшествия незамедлительно. По прибытии к месту пожара спасатели обнаружили, что дом горит изнутри.
«В ходе тушения в доме было обнаружено тело погибшей женщины 1982 года рождения. В результате пожара дом поврежден огнем на площади около 10 кв. м. Для установления причины и всех обстоятельств пожара, на месте работают дознаватели МЧС России», — пояснили в пресс-службе МЧС Приморского края.
Сообщается также, что всего в тушении было задействовано две единицы пожарной техники и десять человек личного состава.