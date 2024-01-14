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Posted 14 января, 04:10

Published 14 января, 04:10

Modified Вчера, 00:25

Updated Вчера, 00:25

Пожарные обнаружили тело погибшей в горевшей квартире в Большом Камне

И снова трагедия: пожар в Большом Камне унес жизнь человека

14 января 2024, 04:10

Пожарные обнаружили тело погибшей в горевшей квартире в Большом Камне

Ночью, 14 января в селе Петровка горел частный дом. Спасатели обнаружили на месте происшествия тело женщины. Причина пожара и гибели человека устанавливается.
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Пожар

Дежурная часть пожарно-спасательной службы получила сигнал о возгорании в частном доме в селе Петровка в 02.12. Огнеборцы выехали на место происшествия незамедлительно. По прибытии к месту пожара спасатели обнаружили, что дом горит изнутри.

«В ходе тушения в доме было обнаружено тело погибшей женщины 1982 года рождения. В результате пожара дом поврежден огнем на площади около 10 кв. м. Для установления причины и всех обстоятельств пожара, на месте работают дознаватели МЧС России», — пояснили в пресс-службе МЧС Приморского края.

Сообщается также, что всего в тушении было задействовано две единицы пожарной техники и десять человек личного состава.

#Происшествия#Приморский край#Дальний Восток#Новости#Большой Камень#Пожар#Россия#Расследование#Дом#Спасатели#Огонь#Жертва
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