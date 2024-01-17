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Ещё один кусок земли вернули в собственность Владивостока

Ещё один кусок земли вернули в собственность Владивостока

17 января 2024, 09:31
Суд удовлетворил иск прокурора об изъятии участка площадью 0,7 га на мысе Кунгасном из рук строительной компании. Сделка о его продаже застройщику признана недействительной.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края рассказали, что решение о передаче участка на Кунгасном Фрунзенский районный суд принял сегодня. Требования прокурора о признании сделок недействительными были удовлетворены в полном объёме.

«Исполнение решения суда после его вступления в законную силу находится на контроле в прокуратуре города Владивостока», — добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ранее прокурорская проверка установила, что в декабре 2018 года житель Уссурийска смог на льготных условиях получить в собственность участок в несколько раз ниже кадастровой стоимости.

«Основанием продажи земли на льготных условиях стало расположение в его границах двухэтажного гаража площадью 74 м², который более чем в сто раз меньше, предоставленного для его эксплуатации участка», — объяснили в прокуратуре.

Стоимость земли составила всего 1,8 миллиона рублей, в то время как её кадастровая стоимость оценивается более чем в 34 миллиона. Отмечается, что после покупки участка мужчина продал его знакомому совладельцу строительной компании по дешёвке.

«В настоящее время земля передана в аренду застройщику под строительство многоквартирных домов, генеральный директор которого также аффилирован с вышеуказанными гражданами», — добавили в прокуратуре.
#Приморский край#Владивосток#Строительство#Проверка#Иск#Продажа#Прокурор#Земля#Решение суда#Кадастровая стоимость#Многоквартирные дома
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