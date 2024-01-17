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Posted 17 января, 09:29

Published 17 января, 09:29

Modified Вчера, 01:19

Updated Вчера, 01:19

Общественная приемная Владимира Путина продолжает принимать обращения приморцев

Общественная приемная Владимира Путина продолжает принимать обращения приморцев

17 января 2024, 09:29
Общественная приёмная кандидата в президенты РФ Владимира Путина во Владивостоке. Она разместилась в Штабе общественной поддержки Приморского края, по адресу ул. Светланская, 43.
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Выборы

Люди сюда идут непрерывно: жители края приносят в приемную обращения, просьбы, пожелания, предложения по совершенствованию самых различных сфер общественной жизни, инициативы по развитию столицы Приморья, края и всей страны.

По словам Натальи Войновской, руководителя общественной приемной, люди приходят в том числе и с частными проблемами, требующими решения.

— Много обращений поступает от бойцов СВО и членов их семей, — отметила Наталья Войновская. — Жена одного из бойцов СВО обратилась с просьбой о расширении реабилитационных программ для мужа, при его ранении это невозможно без участия гражданских врачей. Идут и с бытовыми вопросами, касающимися в том числе и работы ЖКХ, системы здравоохранения. Сегодня, например, приходила пенсионерка, она живет на 5 этаже, постоянно течет крыша, ремонты УК вроде бы делает, но результата никакого. Все вопросы фиксируются, оперативно передаются в Центральную общественную приемную кандидата в президенты и центральный предвыборный штаб Владимира Путина.

Отметим, общественная приемная кандидата в президенты Владимира Путина открыта для любых инициатив, мнений и пожеланий жителей Приморского края. Обратиться сюда можно с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме понедельника и воскресенья. Здесь же работает пункт сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на мартовских выборах президента России. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации.

Напомним, действующий глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для участия в выборах в порядке самовыдвижения 18 декабря 2023 г. При этом закон обязывает самовыдвиженцев собрать не менее 300 тысяч подписей. По состоянию на конец прошлой недели в поддержку президента по всей стране подписались уже 1,8 млн человек, как сообщал сайт кандидата Владимира Путина.

В предвыборной гонке участвует 11 человек. Трое из них — самовыдвиженцы (помимо Владимира Путина, это блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев), а также 8 представителей политических партий. Троих партийцев уже зарегистрировали как кандидатов: этот статус получили Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ).

Выборы Президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 г.

#Владивосток#Выборы#ЖКХ#Владимир Путин#Президент#Документы#Поддержка#Жители#Здравоохранение#Проблемы#Регистрация
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