Общественная приемная Владимира Путина продолжает принимать обращения приморцев

— Много обращений поступает от бойцов СВО и членов их семей, — отметила Наталья Войновская. — Жена одного из бойцов СВО обратилась с просьбой о расширении реабилитационных программ для мужа, при его ранении это невозможно без участия гражданских врачей. Идут и с бытовыми вопросами, касающимися в том числе и работы ЖКХ, системы здравоохранения. Сегодня, например, приходила пенсионерка, она живет на 5 этаже, постоянно течет крыша, ремонты УК вроде бы делает, но результата никакого. Все вопросы фиксируются, оперативно передаются в Центральную общественную приемную кандидата в президенты и центральный предвыборный штаб Владимира Путина.