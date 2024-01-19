Города Китая теперь в телефоне: новое приложение поможет туристам из Приморья

Мобильное приложение создано на базе Android, скачать его можно по QR-коду на таможне Хэйхэ. В нем представлен список гостиниц и достопримечательностей Хэйхэ и Благовещенска, а также информация о ресторанах в двух городах. Через приложение можно также вызывать такси и общаться при помощи китайско-русского переводчика.