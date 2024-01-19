Города Китая теперь в телефоне: новое приложение поможет туристам из Приморья

Posted Вчера, 09:21
Published Вчера, 09:21
Modified Вчера, 18:04
Updated Вчера, 18:04
В начале 2024 года в городе Хэйхэ, граничащим с Благовещенском, запустили мобильное приложение, которым активно стали пользоваться туристы. Жители Приморья оценили приложение и предложили китайским властям сделать подобное у городах Суйфэньхэ и Хуньчунь.
С таким предложением в правительство Суйфэньхэ обратился житель Уссурийска, пишет портал Biang.ru. Приморские туристы считают необходимым создание аналога туристического приложения, разработанного для Хэйхэ и Благовещенска. Об этом уссурийский блогер написал в своем Телеграм-канале.
«Прикольно они сделали для Благовещенска и Хэйхэ. Интересно было бы передать этот опыт в Суйфэньхэ», — написал Алексей Сёмин, и пояснил, что он рассказал об этом проекте в Управлении внешних связей города.
Особенно интересна для туристов функция вызова такси, а также возможность общаться при помощи мобильного переводчика. Ранее проект платформы для беспрепятственного общения туристов из Хэйхэ и Благовещенска «Долина бабочек. Китай и Россия имеют беспрепятственное общение» был представлен на китайско-российском семинаре по вопросам цифрового развития в туризме 9 января. Сообщается, что приложение разработала китайская сторона, и его уже смогли оценить туристы из Благовещенска.
Мобильное приложение создано на базе Android, скачать его можно по QR-коду на таможне Хэйхэ. В нем представлен список гостиниц и достопримечательностей Хэйхэ и Благовещенска, а также информация о ресторанах в двух городах. Через приложение можно также вызывать такси и общаться при помощи китайско-русского переводчика.
«Вот бы и для Хуньчуня такое приложение сделали. Город развивается стремительно, не успеваешь отслеживать появление новых туристических объектов, ресторанов, магазинов. А так можно было бы туристам пользоваться», — прокомментировал корреспонденту «Восток-Медиа» новое приложение житель Приморья Сергей Гончаров.
«Часто бываем в Китае, в Хуньчуне, и такое приложение могло бы помочь организовывать наш отдых, ориентироваться в новых магазинах и гостиницах, и в принципе узнать новости города. Но здесь главное, чтоб перевод был нормальным и оформление понятным», — сказала Елена Волкова, жительница Приморья.
«Ну, не знаю, я много где бывала. В Черногории, например, скачала такое приложение — не понравилось. Мне привычнее и удобнее информацией пользоваться на сайтах, на карте, самостоятельно вызывать такси», — отметила Мария, жительница Владивостока.
Туристы из Приморья отмечают также, что благодаря возвращению безвизового обмена, приграничный туризм очень быстро начал набирать обороты, а города Китая снова перестроились на прием русских гостей, как это было до пандемии.
Так, по словам Татьяны, город Мишань, провинция Хэйлунцзян, за годы пандемии вырос и стал гораздо красивее и лучше, чем раньше. Но главное — городок и его жители уже успели развернуться снова лицом к туристам из России. Гостиницы множество магазинчиков, меню на русском языке в заведениях общепита — туриндустрия запущена на полную мощность.
«Вообще чувствуется, что китайцы нам рады, любят Россию, — говорит Татьяна. — Например, в одном из самых популярных ресторанов шведского стола — установлен российский флаг.
Или вот пример — подходит ко мне китаец, уже в возрасте мужчина. И на русском языке начинает со мной говорить. Здравствуйте, а вы откуда приехали, а я, вы знаете, в Уссурийске работал, потом пришлось вернуться, хорошо, что сейчас границы снова открыты. Как хорошо, что вы приехали, русские, а Америка — это плохо. Такое приятное ощущение осталось от этой беседы. Нас там и правда принимают очень хорошо, очень по-доброму. В Мишане всегда было очень доброжелательное население, и город сам такой тихий и спокойный.
Ранее СМИ сообщали о том, что безвизовый приграничный туризм — поездки в Китай на пару-тройку дней — набирает в Приморском крае обороты и становится таким же популярным, как до пандемии. Однако без эксцессов не обходится.