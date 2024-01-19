Лодка любви разбилась о деньги: в Приморье будут судить зятя-грабителя

Posted 19 января, 10:23
Published 19 января, 10:23
Modified 19 января, 18:02
Updated 19 января, 18:02
Установлено, что 40-летний мужчина вместе с возлюбленной жил у ее родителей. Однажды он увидел, как мама девушки прячет деньги за батарею. Дождавшись, когда останется дома один, зятек заглянул в тайник и нашел 800 тысяч рублей. Забрал их и сбежал, на связь больше не выходил.
Пропажу мать обнаружила, когда в очередной раз заглянула в схрон, чтобы проверить заначку. Не обнаружила и пошла в полицию. Вора нашли и задержали. За обманутую любовь и кражу чужого ему грозит реальный срок.
Ранее «Восток Медиа» писало, что в Кузбассе полиция задержала мужчину, который во время свидания сорвал с шеи женщины золотую цепь с кулоном и продал ее, потратив деньги на алкоголь.