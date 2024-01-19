Лодка любви разбилась о деньги: в Приморье будут судить зятя-грабителя

Установлено, что 40-летний мужчина вместе с возлюбленной жил у ее родителей. Однажды он увидел, как мама девушки прячет деньги за батарею. Дождавшись, когда останется дома один, зятек заглянул в тайник и нашел 800 тысяч рублей. Забрал их и сбежал, на связь больше не выходил.