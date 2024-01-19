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Posted 19 января, 10:23

Published 19 января, 10:23

Modified 19 января, 18:02

Updated 19 января, 18:02

Приморец обокрал родителей своей возлюбленной

Лодка любви разбилась о деньги: в Приморье будут судить зятя-грабителя

19 января 2024, 10:23

Приморец обокрал родителей своей возлюбленной

Житель Приморья обокрал родителей своей сожительницы, потому что не смог устоять перед соблазном. Теперь ему грозит 6 лет колонии.
Сюжет
Полиция

Установлено, что 40-летний мужчина вместе с возлюбленной жил у ее родителей. Однажды он увидел, как мама девушки прячет деньги за батарею. Дождавшись, когда останется дома один, зятек заглянул в тайник и нашел 800 тысяч рублей. Забрал их и сбежал, на связь больше не выходил.

Пропажу мать обнаружила, когда в очередной раз заглянула в схрон, чтобы проверить заначку. Не обнаружила и пошла в полицию. Вора нашли и задержали. За обманутую любовь и кражу чужого ему грозит реальный срок.

Ранее «Восток Медиа» писало, что в Кузбассе полиция задержала мужчину, который во время свидания сорвал с шеи женщины золотую цепь с кулоном и продал ее, потратив деньги на алкоголь.

#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Полиция#Алкоголь#Суд#Кража#Задержание#Вор#Колония
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