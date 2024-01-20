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Posted 20 января, 06:58

Published 20 января, 06:58

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Духовное наследие востребовано сегодня российском обществе — глава Приморья

Духовное наследие откликается в сердцах жителей Приморья — Олег Кожемяко

20 января 2024, 06:58

Духовное наследие востребовано сегодня российском обществе — глава Приморья

В рамках большого рождественского концерта, который состоялся во Владивостоке, глава Приморья Олег Кожемяко отметил ту ценность, которую сегодня представляет духовное наследие.

Большой рождественский концерт состоялся на приморской сцене Мариинского театра 17 января. В праздничном мероприятии приняли участие Губернатор края Олег Кожемяко, митрополит Владивостокский и Приморский Владимир, командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина.

Открывая мероприятие, митрополит Владимир пожелал приморцам Божьей помощи во всех добрых делах, крепкого здоровья и душевного мира.

«Совсем недавно мы отпраздновали Рождество Христово, встретили Новый год и находимся в преддверии празднования Крещения Господня. Продолжаются Святки — святые дни, которые отделяют Рождество Христово от Святого Богоявления. Эти дни наполнены праздничными богослужениями, прославлением Христа в песнопениях, мы делимся друг с другом радостью, которую Христос своим пришествием в этот мир сообщил всем нам», — сказал архиерей.

Олег Кожемяко подчеркнул, что сейчас, в эти трудные для страны времена, помощь Русской православной церкви, духовных отцов очень сильно нужна.

«Мы видим, насколько востребовано духовное наследие, которое на протяжении тысячи лет создавало прочный фундамент православия. В данный момент тысячи приморцев находятся на фронте, каждый молится за здоровье своего мужа, отца, сына, близких людей. Безусловно, церковь делает огромную работу в духовном просвещении и благословении этих людей, молебнах за здравие наших воинов-защитников, большую гуманитарную помощь оказывают прихожане, организации. Лозунг „Все для фронта, все для победы“ откликается в сердце каждого приморца, и мы верим, что победа будет за нами!» — добавил Губернатор.
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