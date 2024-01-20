Духовное наследие откликается в сердцах жителей Приморья — Олег Кожемяко

Posted 20 января, 06:58
Published 20 января, 06:58
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Большой рождественский концерт состоялся на приморской сцене Мариинского театра 17 января. В праздничном мероприятии приняли участие Губернатор края Олег Кожемяко, митрополит Владивостокский и Приморский Владимир, командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина.
Открывая мероприятие, митрополит Владимир пожелал приморцам Божьей помощи во всех добрых делах, крепкого здоровья и душевного мира.
«Совсем недавно мы отпраздновали Рождество Христово, встретили Новый год и находимся в преддверии празднования Крещения Господня. Продолжаются Святки — святые дни, которые отделяют Рождество Христово от Святого Богоявления. Эти дни наполнены праздничными богослужениями, прославлением Христа в песнопениях, мы делимся друг с другом радостью, которую Христос своим пришествием в этот мир сообщил всем нам», — сказал архиерей.
Олег Кожемяко подчеркнул, что сейчас, в эти трудные для страны времена, помощь Русской православной церкви, духовных отцов очень сильно нужна.
«Мы видим, насколько востребовано духовное наследие, которое на протяжении тысячи лет создавало прочный фундамент православия. В данный момент тысячи приморцев находятся на фронте, каждый молится за здоровье своего мужа, отца, сына, близких людей. Безусловно, церковь делает огромную работу в духовном просвещении и благословении этих людей, молебнах за здравие наших воинов-защитников, большую гуманитарную помощь оказывают прихожане, организации. Лозунг „Все для фронта, все для победы“ откликается в сердце каждого приморца, и мы верим, что победа будет за нами!» — добавил Губернатор.