Приморский Бульба взмахом ножа лишил собственного сына карьеры танцора

В ходе ссоры после застолья житель Приморья, приняв на грудь, решил обвинить свою супругу в неверности. Само собой, не в самой цензурной и мягкой форме. Заступиться за мать прибежал 17-летний сын, отпугнувший агрессивного отца на кухню. Однако конфликт на этом не закончился. Как оказалось, финал только впереди.