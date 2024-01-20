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Posted 19 января, 23:58

Published 19 января, 23:58

Modified 19 января, 23:58

Updated 19 января, 23:58

Приморский Бульба взмахом ножа лишил собственного сына карьеры танцора

Приморский Бульба взмахом ножа лишил собственного сына карьеры танцора

19 января 2024, 23:58
Подросток пытался защитить мать от собственного же отца, но оказался жертвой чужого алкогольного опьянения.
Сюжет
Колония

Привычная для России ситуация: супруги позвали в гости знакомых, чтобы вместе пропустить по бокальчику-другому. Веселье и спиртное льются через край. Но наступает ночь, гости расходятся, супруги остаются одни. Алкоголь даёт в голову, начинается ссора.

Обычно подобное заканчивается парой десятков «матюков», проклятиями и в худшем случае лёгкой стычкой, но только не в Михайловском районе, где один такой вечер «закусили» поножовщиной.

В ходе ссоры после застолья житель Приморья, приняв на грудь, решил обвинить свою супругу в неверности. Само собой, не в самой цензурной и мягкой форме. Заступиться за мать прибежал 17-летний сын, отпугнувший агрессивного отца на кухню. Однако конфликт на этом не закончился. Как оказалось, финал только впереди.

Уже на кухне мужчина, обозлившись на сына, решил отомстить ребёнку и, взяв нож, нанёс подростку удар в живот, словно по мотивам гоголевских повестей. Чудом лезвие не задело жизненно важных органов, и мальчик остался жив.

В суде ребёнок рассказал, что ранение, нанесённое отцом, не даёт ему в полной мере реализовать свой творческий потенциал — до происшествия мальчик занимался танцами. Но несмотря на произошедшее и, пока ещё, ослабленное здоровье парень не расстраивается и надеется, что в будущем всё же сможет прийти к мечте.

Отца же отправили в колонию. На четыре года. За случившееся перед сыном он так и не извинился — с тех пор мужчина с ребёнком больше не общался.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Здоровье#Алкогольное опьянение#Колония#Нож#Ссора#Михайловский район#Ранение#Танцы
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