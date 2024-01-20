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Posted 20 января, 06:29

Published 20 января, 06:29

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Города с самыми высокими показателями рождаемости в Приморье

В приоритете большие семьи: где в Приморье чаще всего рожают — список городов

20 января 2024, 06:29

Города с самыми высокими показателями рождаемости в Приморье

В каких городах и районах Приморья отмечено самое большое количество новорождённых в 2023 году? Данные опубликовали в Правительстве Приморского края.

В прошлом, 2023 году Приморье приросло почти 16 тысячами малышей, в краевом департаменте записи актов гражданского состояния уточники, что в прошлом году специалисты органов ЗАГС муниципальных образований региона зарегистрировали рождение 15 949 детей. 51 процент от общего количества малышей составляют мальчики, 49 процентов — девочки.

«Первыми по счету детьми в семьях стали 38 процентов новорожденных, вторыми — 34 процента. Радует довольно большое количество семей, где рождение малыша сделало их многодетными, в 18 процентах случаев дети рождались третьими, четвертыми — 6 процентов, пятыми и последующими — 4 процента. В 161 приморской семье появились двойняшки, в четырех — тройняшки», — подчеркнули в департаменте.

Самое большое количество рожденных детей в 2023 году зафиксировано во Владивостоке — 5951, Уссурийске — 1793, Находке — 1160, Артеме — 973, Арсеньеве — 443 и Надеждинском районе — 383.

Ранее специалисты ЗАГС назвали самые редкие и самые популярные имена для новорожденных в Приморье в 2023 году. Чаще всего мальчиков называли Александр, девочек — София.

Напомним, Президент России Владимир Путин объявил наступивший, 2024 год Годом Семьи, в рамках которого в регионах основной акцент будет сделан на поддержку семей, сохранение традиционных ценностей, патриотическое воспитание молодежи, будет проведена масса мероприятий, которые будут объединять и скреплять семьи и прививать моду на большие, полноценные, традиционные семьи.

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