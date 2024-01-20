В приоритете большие семьи: где в Приморье чаще всего рожают — список городов

Напомним, Президент России Владимир Путин объявил наступивший, 2024 год Годом Семьи, в рамках которого в регионах основной акцент будет сделан на поддержку семей, сохранение традиционных ценностей, патриотическое воспитание молодежи, будет проведена масса мероприятий, которые будут объединять и скреплять семьи и прививать моду на большие, полноценные, традиционные семьи.