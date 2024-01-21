Эти коты изменили Россию: что общего у Виктора из Владивостока и погибшего Твикса?

Posted Вчера, 06:30
Published Вчера, 06:30
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Изменения в правилах перевозки животных будут внесены РЖД после трагической смерти кота по имени Твикс. Этот инцидент привел к изменениям, которые компания планирует внедрить, сообщает издание «Коммерсант».
Кота Твикса перевозили в поезде в специальной переноске, но он смог выбраться из нее и начал свободно гулять по вагону. Другие пассажиры заметили это и сообщили проводнице. Она опросила находящихся в вагоне людей, но так и не смогла найти хозяина кота. В результате она вынуждена была выкинуть животное из поезда, на улицу, где царил мороз.
Этот инцидент произошел 11 января в поезде, следовавшем маршрутом «Екатеринбург — Санкт-Петербург». Кота искали различные люди, включая волонтёров и представителей прокуратуры. Какое-то время спустя, кота обнаружили мёртвым. РЖД принесли свои извинения и объявили о введении новых правил перевозки животных.
Важно отметить, что ранее еще одна ситуация с котом Виктором из Владивостока повлияла на правила перевозок. Ему не разрешали путешествовать из-за превышения веса, что вызвало скандал, обсуждаемый даже в международных СМИ. Однако спустя некоторое время авиакомпания «Аэрофлот» позволила перевозить домашних питомцев в специальной клетке на соседнем сиденье.