Эти коты изменили Россию: что общего у Виктора из Владивостока и погибшего Твикса?

Кота Твикса перевозили в поезде в специальной переноске, но он смог выбраться из нее и начал свободно гулять по вагону. Другие пассажиры заметили это и сообщили проводнице. Она опросила находящихся в вагоне людей, но так и не смогла найти хозяина кота. В результате она вынуждена была выкинуть животное из поезда, на улицу, где царил мороз.