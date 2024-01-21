Снег и метели: названа дата удара непогоды по Приморью

Posted Вчера, 23:13
Published Вчера, 23:13
Modified Вчера, 23:13
Updated Вчера, 23:13
По данным метеорологов «Примгидромета», уже в понедельник Приморье окажется во власти циклона. В регионе пройдёт снег (местами очень сильный), на дорогах ожидаются накат и заносы. В некоторых районах прогнозируется метель. Осадки продолжатся до среды.
Во Владивостоке также ожидаются метель и снегопад. На дорогах прогнозируется снежный накат. Однако стоит отметить, что осадки, по данным «Примгидромета», пройдут в городе в ночь на понедельник, днём снега уже не будет. Во вторник и среду в основном без осадков, но ветрено и холодно.
Температура по краю в среднем будет опускаться до -17…-26 °С.
Ранее Борис Кубай посоветовал приморцам внимательнее следить за воскресными прогнозами, чтобы в случае необходимости скорректировать планы.