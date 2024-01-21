Снег и метели: названа дата удара непогоды по Приморью

Во Владивостоке также ожидаются метель и снегопад. На дорогах прогнозируется снежный накат. Однако стоит отметить, что осадки, по данным «Примгидромета», пройдут в городе в ночь на понедельник, днём снега уже не будет. Во вторник и среду в основном без осадков, но ветрено и холодно.