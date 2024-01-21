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Posted Вчера, 23:13

Published Вчера, 23:13

Modified Вчера, 23:13

Updated Вчера, 23:13

Снег и метели: названа дата удара непогоды по Приморью

Снег и метели: названа дата удара непогоды по Приморью

20 января 2024, 23:13
Синоптики рассказали, чего ожидать от стихии в начале следующей недели. И сразу спойлер: ничего хорошего.
Сюжет
Дороги

По данным метеорологов «Примгидромета», уже в понедельник Приморье окажется во власти циклона. В регионе пройдёт снег (местами очень сильный), на дорогах ожидаются накат и заносы. В некоторых районах прогнозируется метель. Осадки продолжатся до среды.

Во Владивостоке также ожидаются метель и снегопад. На дорогах прогнозируется снежный накат. Однако стоит отметить, что осадки, по данным «Примгидромета», пройдут в городе в ночь на понедельник, днём снега уже не будет. Во вторник и среду в основном без осадков, но ветрено и холодно.

Температура по краю в среднем будет опускаться до -17…-26 °С.

Ранее Борис Кубай посоветовал приморцам внимательнее следить за воскресными прогнозами, чтобы в случае необходимости скорректировать планы.

#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Прогноз#Дороги#Циклон#Осадки#Снег#Метель#Температура#Стихия
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