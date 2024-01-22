Приморцы поддержали президента

16 декабря, Москва, парк «Зарядье». Прошло собрание инициативной группы избирателей, поддерживающих самовыдвижение кандидата Владимира Путина на должность президента России. Её участниками мероприятия стали режиссер Никита Михалков, лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин, военный корреспондент Александр Коц, актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, артист балета Николай Цискаридзе, блогер Дмитрий Пучков, дирижер Валерий Гергиев и многие другие известные люди. Вместе с ними в поддержку действующего президента выступили герои спецоперации и близкие тех, кто отдал жизнь за Родину. Протокол собрания был отправлен в Центральную избирательную комиссию РФ.