Приморцы поддержали президента

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:06
Приморский край вошёл в число лидеров среди всех регионов России по числу подписей, собранных в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента России. Работа по сбору подписей и подготовке документов шла по всему краю в течение месяца по всем населенным пунктам Приморья, невзирая на выходные, праздничные дни и погодные условия.
«Вы нужны нам, вы нужны России»
8 декабря 2023 года, Москва, Кремль. После награждения Героев России Артем Жога, командир батальона «Спарта», председатель Народного совета ДНР, отец погибшего в Волновахе Героя России Владимира Жоги, попросил Владимира Владимировича Путина выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. «Вы наш президент, мы ваша команда. Вы нужны нам, вы нужны России», — обратился Жога к Путину. «Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — ответил Владимир Путин.
16 декабря, Москва, парк «Зарядье». Прошло собрание инициативной группы избирателей, поддерживающих самовыдвижение кандидата Владимира Путина на должность президента России. Её участниками мероприятия стали режиссер Никита Михалков, лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин, военный корреспондент Александр Коц, актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, артист балета Николай Цискаридзе, блогер Дмитрий Пучков, дирижер Валерий Гергиев и многие другие известные люди. Вместе с ними в поддержку действующего президента выступили герои спецоперации и близкие тех, кто отдал жизнь за Родину. Протокол собрания был отправлен в Центральную избирательную комиссию РФ.
Можно начинать!
18 декабря, Москва. Владимир Путин прибыл в здание ЦИК РФ и подал документы для участия в выборах главы государства в 2024 году.
О своей поддержке кандидатуры Владимира Путина заявили Всероссийская политическая партия «Единая Россия» и многочисленные другие общественные организации и объединения.
21 декабря, Москва, Гостиный двор. Открыт общероссийский предвыборный штаб Владимира Путина. Сопредседателями штаба стали командир батальона «Спарта», спикер Народного совета ДНР Артем Жога, художественный руководитель Театра им. Олега Табакова, актер Владимир Машков, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.
Первая задача штаба — собрать не менее 300 000 подписей в поддержку решения кандидата о самовыдвижении не менее чем в 40 регионах России.
На прямой связи с Москвой
22 декабря, Владивосток. Приморский край стал одним из первых регионов России, где был открыт региональный предвыборный штаб кандидата Владимира Путина. Сопредседателями штаба стали Владимир Лобастов и Андрей Попов.
Он стал координационным центром сбора подписей для всего региона. Одновременно начала работу краевая общественная приемная кандидата Путина, которая находится на прямой связи с общероссийской приемной кандидата в Москве. Сюда приморцы могут обратиться лично, направить обращения и наказы кандидату.
В открытии принял участие глава Приморского края Олег Кожемяко, который одним из первых поставил свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина, на пункте сбора, расположенном в Штабе общественной поддержки Приморского края.
Ажиотаж и очереди
23 декабря, Приморский край. В Приморье стартовал сбор подписей в поддержку кандидата-самовыдвиженца В. В. Путина на президентских выборах 2024 года.
Стационарные точки сбора подписей были развернуты в 14 крупных торговых центрах во всех крупных городах Приморья. Они были размещены так, чтобы попасть туда было удобно всем желающим. Сбор подписей вели активисты и волонтеры Штаба общественной поддержки Приморского края, Общероссийского народного фронта, регионального отделения партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии Единой России».
С первого же дня возможность выразить поддержку президенту вызвала в Приморье настоящий ажиотаж. Жители края всех возрастов и профессий стали выстраиваться в очереди у пунктов сбора подписей. Так продолжалось на протяжении всего времени сбора — несмотря на мороз, предпраздничные хлопоты и новогодние каникулы.
Во Владивостоке также все это время работали две мобильные точки, которые перемещались по городу. Заявки на их приезд подавали сами жители столицы Дальнего Востока.
Несмотря на погодные условия, по всему краю в малых городах и поселках начали работу волонтеры, собиравшие подписи во время поквартирных обходов и посещения предприятий.
В команде Президента
28 декабря 2023 года, Москва. 346 человек вошли в зарегистрированный ЦИКом список доверенных лиц кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина на выборах 2024 года.
Среди доверенных лиц Владимира Путина в Приморье — нейрохирург, главный врач Медцентра ДВФУ Олег Пак, лидер приморской общественной организации ветеранов морской пехоты «Сатурн» Владимир Лобастов и главный врач Приморской краевой клинической больницы Андрей Попов.
Олег Пак, главный врач Медицинского комплекса ДВФУ, сопредседатель Приморского отделения ОНФ: «В команде действующего главы государства Владимира Путина — настоящие патриоты России. Как врач, офицер и гражданин своей страны я поддерживаю нашего лидера в отстаивании интересов России. Только ему сейчас под силу консолидировать общество и добиться успеха. Несмотря на непростую внешнеполитическую ситуацию, президент уделяет огромное внимание развитию Дальнего Востока, медицине, в том числе и нашему университету».
Морозы и праздники — не помеха
Сбор подписей не прекращался ни на один день, несмотря на новогодние праздники. Точки сбора работали во всех крупных городах Приморья. Волонтеры приходили с подписными листами даже в отдаленные от больших городов поселки и деревни. Не помешали ни морозы, ни снегопады.
Владимир Лобастов, председатель Приморской краевой общественной организации ветеранов морской пехоты «Сатурн», сопредседатель регионального избирательного штаба кандидата Владимира Путина в Приморском крае:
«Приморцы поддерживают выдвижение кандидатуры Владимира Путина на очередной президентский срок значительно активней, чем ожидалось. Это наглядно показали и полная самоотдача волонтеров, собиравших подписи, и число приморцев, поставивших подписи в подписных листах.
У стационарных пунктов сбора подписей в поддержку кандидата Владимира Путина в Приморье стояли очереди. Это одновременно и упрощало, и усложняло процесс, ведь оформление документов требует большой концентрации, исправления недопустимы. Сборщики падали с ног, но честно и ответственно отрабатывали свои обязанности».
Время первых
9 января 2024 г., Владивосток. В первый же рабочий день 2024 года Штаб Общественной поддержки Приморского края передал первую партию собранных подписей в центральный избирательный штаб Владимира Путина в Москве. Перед отправкой волонтеры и активисты штаба провели тщательную многочасовую проверку оформления подписных листов.
В Москве документы приняли, проверили и признали полностью соответствующими требованиям закона.
16 января 2024 г., Приморский край. Более 5000 подписей были собрано в городах и районах Приморья только за один этот день, объявленный по всей стране Единым днем сбора подписей.
Акцию поддержало региональное отделения Общероссийского народого фронта и приморское региональное отделение партии «Единая Россия».
Любовь Губина, серебряный волонтер, собиравшая подписи, рассказала: »На наших пунктах было буквально паломничество из желающих поддержать кандидатуру Владимира Владимировича Путина на выборах Президента России. Кроме приморцев, были и гости из Хабаровска, Якутска, Москвы».
Олег Фролов, активист «Молодая Гвардии Единой России», добавил: «Работа по сбору подписей во Владивостоке была доверена самым достойным нашим ребятам — энергичным, организованным, коммуникабельным. Ребята отнеслись к сбору подписей очень ответственно и работали с полной самоотдачей».
В Единый день сбора подписей возможность оставить подпись получили даже жители труднодоступных населенных пунктов — волонтеры побывали в селе Любитовка Дальнереченского района Приморского края, где живет несколько семей старообрядцев.
Выполнили и перевыполнили
22-23 января 2024 года, Владивосток, Приморский край. Все подписи, оставленные в поддержку Владимира Путина в Приморье, были отправлены в центральный штаб Владимира Путина в Москве.
Впереди — заключительные проверки и передача подписей в Центральную избирательную комиссию РФ. Но уже сейчас эксперты говорят о том, что, по предварительным оценкам, количество собранных подписей многократно превысило требования закона. Это значит, что кандидатура Владимир Владимирович Путин обязательно будет в избирательных бюллетенях в марте.
«Путин — наш кандидат на выборах президента России 2024 года», говорят приморцы.
Андрей Попов, главный врач Приморской краевой клинической больницы, доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина:
«Приморский край стал одним из регионов–лидеров по количеству подписей, собранных в поддержку выдвижения действующего Президента РФ на новый срок. Мне, как доверенному лицу, довелось заверять почти каждый подписной лист. Все эти документы в Приморье были оформлены безукоризненно».
До выборов президента России, назначенных на 15–17 марта 2024 года, остается менее 55 дней.
А что там у других?
Действующий Президент России Владимир Путин принял решение участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Кандидатом партии ЛДПР на выборах президента стал депутат Государственной Думы РФ, председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. От партии «Новые люди» на выборы направлен вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. КПРФ на выборах представит депутат нижней палаты российского парламента Николай Харитонов. Кандидатам от парламентских партий по закону не требуется собирать подписи, поэтому они уже зарегистрированы ЦИК РФ. В порядке самовыдвижения на выборы также выдвинулись бьюти-блогер Рада Русских и журналист Анатолий Баташев. Другие кандидаты выдвинуты непарламентскими политическими партиями — и также собирают подписи в свою поддержку. Всего документы об участии в выборах были приняты от 11 кандидатов.