Скандалы в энергетике Приморья не прекращаются

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Updated Сегодня, 07:52
Приморью, конечно, не привыкать к скандалам и прочим пертурбациям в сфере энергетики, но меньше всего хочется, чтобы новые уголовные дела и посадки, которые, безусловно, последуют, как-то отразились на ежедневной жизни региона и каждого приморца.
Итак, какие же уголовные дела на «энергичных людей» были заведены в декабре 2023-го? Два дела: в отношении дочерних предприятий «Русгидро» в Приморье — «Дальневосточной энергетической компании» («ДЭК») и «Дальневосточной распределительной компании» («ДРСК»).
Первое направлено против обеих компаний сразу и возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой или в крупном размере (https://vostokmedia.com/news/2024-01-22/po-dvoynomu-tarifu-menedzhery-dek-otvetyat-za-moshennichestvo-3158095).
По версии следствия, в 2018 году «ДЭК» как гарантирующий поставщик электроэнергии дважды отсудила одну и ту же компенсацию за потери электроэнергии с разных ответчиков. Один иск коснулся непосредственно предприятия, которое пользовалось электроэнергией без договора, а второй — сетевой компании, его обслуживающей.
В данном случае речь идёт о «ДРСК» — то есть одна дочерняя компания «Русгидро» пошла против другой. Ерунда какая-то? Отнюдь нет. Закон предусматривает возможность взыскания недоучтенных потерь гарантирующим поставщиком в пропорциональном отношении с организаций, не представивших в срок месячные балансы израсходованной электроэнергии. В нашем случае потери «ДРСК» частично легли на еще две сетевые компании — «АЭСК» и «ТЭСК».
Компании это не устроило, поскольку гарантирующий поставщик уже получил компенсацию от предприятия по другому иску. Сетевики вполне логично решили, что их как минимум обманули. А из-за того, что в деле засветилась «ДРСК», вполне может показаться, что это не случайность, а вполне продуманная схема.
Второе дело против гигантов энергетики Приморья было возбуждено под занавес 2023 года — 29 декабря. В центре ситуации оказалась «Русгидро». На этот раз уголовное дело возбудили уже по горячим следам. По подозрению в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) был арестован начальник электрических сетей компании в Надеждинском районе.
Следствие считает — и будет стараться это доказать, что обвиняемый — менеджер «ДРСК» — через посредника получил крупную сумму от застройщика в селе Прохладное. За что? За сущую мелочь, небольшую услугу: надо было всего лишь принять на баланс трансформаторные подстанции и включить их в диспетчерскую схему без проведения каких-либо проверок, в том числе — без соблюдения технических условий для присоединения к электрическим сетям (https://primamedia.ru/news/1655632/).
У обвиняемого такая возможность была, а раз была — грех не воспользоваться. Он вполне осознанно — за крупное вознаграждение — нарушил закон. За что и был арестован.
Итак, всего лишь за какой-то месяц руководство двух крупнейших энергетических компаний региона оказалось «замазанным» в уголовных делах по фактам злоупотреблений, которые, как ни крути, могут прямо повлиять на качество предоставления услуг потребителям и ставящих под вопрос энергетическую безопасность региона. Общеизвестно, например, что энергообеспечение того же Надеждинского района оставляет желать лучшего — отключения света, проблемы с напряжением здесь происходят чуть ли не ежедневно, а в декабре 2021-го и январе 2022 года в Вольно-Надеждинском проходили митинги местных жителей, уставших от постоянных проблем с электроэнергией.
И на этом фоне начальник филиала за взятку — причём не такую уж фантастическую, чтобы, как говорится, потерять голову от хруста купюр, — готов включить в и без того не очень хорошо функционирующую энергосистему района (и всего Приморья по факту) инфраструктуру крайне низкого качества. И это, повторим, на фоне постоянных отключений, падения напряжения, потока жалоб от жителей района, митингов и так далее. Энергокомплекс Приморья давно и активно нуждается в обновлении и модернизации, а вместо этого к нему добавляют сомнительного состояния составляющие? За мзду? А сколько подобных нарушений полиция пока ещё не выявила?
Дело о мошенничестве тоже может потенциально сильно повлиять на комфорт и жизнь приморцев. Ведь если разобраться, то получается, что 2,5 миллиона рублей (именно в такую сумму в «АЭСК» оценили убытки) могли бы быть инвестированы в развитие энергетической инфраструктуры края. Но «АЭСК» сделать этого не сможет — деньги ушли на счета «ДЭК», а оттуда пойдут, скорее всего, не на улучшение ситуации в энергетике, а на суды и юридические издержки.
Да, к скандалам с участием менеджеров «ДЭК» Приморью не привыкать. Тут уместно будет вспомнить дело 2018 года о хищениях из бюджета компании около 700 рублей миллионов рублей под видом благотворительности, по которому уже вынесен приговор.
Всё это сигнализирует о серьезных структурных проблемах в энергетике края в целом и в крупных энергетических компаниях Приморья в частности. Пора, пора правоохранительным органам — и властным структурам — вмешаться в ситуацию, иначе сигналы о проблемах в скором времени могут перерасти в крики SOS. И может оказаться слишком поздно… Энергетическая безопасность Приморья — под угрозой. Игнорировать этот факт нельзя. Энергичные люди могут наворотить такого, если их вовремя не остановить…
Говоря об энергетической безопасности Приморья вообще и Владивостока в частности, нельзя не вспомнить недавний пожар на подстанции "Загородная", в результате которого огромный район Владивостока оставался без света, тепла, горячей и холодной воды (в разгар Крещенских морозов и при штормовом ветре!) фактически сутки.
Вызывает недоумение прозвучавшая в пресс-релизах от энергетиков фраза о том, что в ходе ликвидации последствий пожара "были выявлены скрытые дефекты" оборудования подстанции, которые пришлось также устранять.
А что, эти самые дефекты нельзя было выявить во время подготовки к отопительному сезону? В процессе ТО на подстанции? А обновить оборудование? А куда в таком случае идут федеральные деньги, выделяемые на модернизацию и ремонт?