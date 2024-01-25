Скандалы в энергетике Приморья не прекращаются

И на этом фоне начальник филиала за взятку — причём не такую уж фантастическую, чтобы, как говорится, потерять голову от хруста купюр, — готов включить в и без того не очень хорошо функционирующую энергосистему района (и всего Приморья по факту) инфраструктуру крайне низкого качества. И это, повторим, на фоне постоянных отключений, падения напряжения, потока жалоб от жителей района, митингов и так далее. Энергокомплекс Приморья давно и активно нуждается в обновлении и модернизации, а вместо этого к нему добавляют сомнительного состояния составляющие? За мзду? А сколько подобных нарушений полиция пока ещё не выявила?