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Posted Вчера, 23:10

Published Вчера, 23:10

Modified Вчера, 23:10

Updated Вчера, 23:10

Персональные данные жителей Владивостока стали более защищёнными

Персональные данные жителей Владивостока стали более защищёнными

25 января 2024, 23:10
Требованиям третьего уровня защищённости (УЗ-3) отныне соответствует виртуальная инфраструктура МТС, развернутая в ЦОДе во Владивостоке. Компания получила соответствующий аттестат.

Следовательно, теперь у провайдера есть возможность расширить перечень услуг по обработке персональных данных в облаке, а также эти сервисы станут более доступными для бизнес-сегмента всего ДФО.

Как подчеркнули в компании, на данный момент в облаке CloudMTS уже функционировал соответствующий требованиям первого уровня защищенности сегмент IaaS ФЗ-152, в котором можно размещать любые персональные данные и государственные информационные системы. Получение же аттестата третьего уровня во многом упрощает доступ к хранению и обработке персональных данных именно для компаний любого масштаба, расположенных и функционирующих в ДФО.

— Процедуру приведения в соответствие с требованиями аттестата прошла физическая инфраструктура, программное обеспечение, а также организационные политики провайдера. Для выполнения данных требований на площадках CloudMTS установлены дополнительные средства информационной безопасности, — подчеркнули в компании.

Также в компании пояснили, что уже больше 10 лет — с 2009 года — большое количество компаний, работающих в Приморском крае, предпочитают пользоваться облачными технологиями и переносят именно в облако ИТ-инфраструктуру.

— Также мы отмечаем, что в 2022–2023 годах постоянно рос спрос на сервисы, обеспечивающие хранение и обработку персональных данных в облаке. Но не все компании обрабатывают специальные категории таких данных. Для размещения IT-систем этой группы заказчиков мы и провели аттестацию отдельных сегментов виртуальный инфраструктуры по требованиям УЗ-3. Это позволит более гибко и индивидуально подходить к решению бизнес-задач каждого клиента», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.
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