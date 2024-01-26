Персональные данные жителей Владивостока стали более защищёнными

Как подчеркнули в компании, на данный момент в облаке CloudMTS уже функционировал соответствующий требованиям первого уровня защищенности сегмент IaaS ФЗ-152, в котором можно размещать любые персональные данные и государственные информационные системы. Получение же аттестата третьего уровня во многом упрощает доступ к хранению и обработке персональных данных именно для компаний любого масштаба, расположенных и функционирующих в ДФО.