Град голов и упорная борьба: команда «УРСА» стартовала на турнире ШОС

В начале второй половины матча Лев Берендеев вывел команду «УРСА» вперед. Несмотря на ледяное покрытие, игра получалась жаркой: футболисты обеих команд активно шли в стыки, судьям пришлось показать четыре желтых карточки. За пять минут до конца матча теперь уже футболисты «Квадрата» сравняли счет, который больше не изменился.