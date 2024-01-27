Град голов и упорная борьба: команда «УРСА» стартовала на турнире ШОС

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 02:20
Футболисты «Квадрата» первыми открыли счет в матче. Перед большим перерывом Юрий Громов дальним ударом сравнял счет.
«Привыкали к покрытию, для нас это в новинку: искусственное поле на льду, присыпанное снегом. Очень скользко, надо привыкать работать с мячом, все время в напряжении. Непривычен и формат — четыре тайма по 12 минут, но с другой стороны, очень похоже на два по двадцать пять минут», — поделился футболист команды «УРСА» Юрий Громов.
В начале второй половины матча Лев Берендеев вывел команду «УРСА» вперед. Несмотря на ледяное покрытие, игра получалась жаркой: футболисты обеих команд активно шли в стыки, судьям пришлось показать четыре желтых карточки. За пять минут до конца матча теперь уже футболисты «Квадрата» сравняли счет, который больше не изменился.
«В целом равная игра, обе команды забили. Результатом не очень доволен, хоть и сам забил, но и не уследил за игроком, когда нам гол забивали. Готовимся к следующей игре. Сегодня пытались двигаться поживее, поэтому больше скользили — когда делаешь резкое движение, нога уходит. Поэтому надо аккуратно играть, главное — без травм», — отметил игрок команды «УРСА» Лев Берендеев.
Вечером на площадку Харбинского спортивного университета вышли хозяева турнира — команда «Шкода», в ярком матче обыгравшие «Снежных барсов» из Киргизии со счетом 7:1.
Владивостокская Фабрика мороженого «УРСА» последовательно поддерживает молодых и талантливых молодых приморцев, особенное внимание уделяя спорту. В прошлом году при поддержке компании прошел «Динамо-Кубок» Приморского края по футболу, «Забег первых», Летний Кубок КВН Приморского края.