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Команда «УРСА» поборется за кубок стран ШОС по футболу на снегу

Команда «УРСА» поборется за кубок стран ШОС по футболу на снегу

30 января 2024, 00:30
В финале турнира стран Шанхайской Организации Сотрудничества по футболу на снегу сыграют команда владивостокской Фабрики мороженого «УРСА» и узбекистанский «Квадрат». В полуфиналах команды разгромили своих соперников со счетом 5:0 и 4:0 соответственно.

Первыми на ледовую площадку Харбинского спортивного университета вышли футболисты команды «УРСА», представляющие на этом турнире Россию, и азербайджансого «Нуката». Игроки долго не могли открыть счет, пока в середине второй четверти Артем Карика не воплотил преимущество «УРСЫ» в забитый гол. В третьей четверти, благодаря усилиям Ильи Багаева, российская команда удвоила преимущество. После этого футболисты «Нуката» активно пошли вперед отыгрываться, оставляя ворота пустыми, чем и воспользовались игроки «УРСЫ», забив еще три безответных гола. Дублем в этом матче отметился Лев Берендеев.

По словам игрока команды «УРСА» Ильи Багаева, итоговый счет 5:0 не отражает характера матча.

«Первые три четверти точно были равные. Сказалось, что у нас больше опытных ребят. Хотя это был очень сильный соперник, все-таки, полуфинал. К третьей игре уже привыкли к полю, лучше чувствуем, как двигаться, чтобы меньше скользить, быстрее бежать», — поделился Илья Багаев.

Владивостокская Фабрика мороженого «УРСА» последовательно поддерживает молодых и талантливых молодых приморцев, особенное внимание уделяя спорту. В прошлом году при поддержке компании прошел «Динамо-Кубок» Приморского края по футболу, «Забег первых», Летний Кубок КВН Приморского края.

Во втором полуфинале хозяева турнира ничего не смогли противопоставить игрокам узбекистанской команды «Квадрат», уступив им 0:4. Финальный матч за кубок стран ШОС по футболу на снегу состоится сегодня, 30 января.

#Приморский край#Новости#Турнир#Урса#Кубок стран ШОС#Футбол на снегу#Финал
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