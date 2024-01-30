Мотивация для бизнеса: риски и ресурсы

На сегодняшний день компания без миссии — уже словно и не компания. Один из рисков здесь в том, насколько команда топов и сотрудники понимают и разделяют Вашу миссию. Убедитесь, что у Вас в бизнесе работают не лебедь, рак и щука, ведь это может быть причиной необъяснимой стагнации. К тому же сложно создать действующую мотивацию для менеджмента, если Вы не разобрались со своей. Также важно помнить, что миссия не должна отрывать Вас от земли, от ответственности, от целей и задач: ведь Вы предприниматель, а не мечтатель.