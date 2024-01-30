Мотивация для бизнеса: риски и ресурсы

Posted Вчера, 04:31
Published Вчера, 04:31
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
В этой публикации мы рассмотрим самые популярные мотивационные тренды российского и приморского предпринимательства в контексте работы с психологией менеджмента.
Над златом
Деньги — первое, что приходит в голову, когда мы говорим о предпринимательстве. Здесь работает интересный феномен. С одной стороны, получение прибыли — это свойство предпринимательской деятельности, её естественный результат. С другой, общество как будто осуждает мотивацию «наживы», обесценивая предпринимательский труд. И тогда предприниматель начинает формировать свою миссию, искать дополнительные смыслы, даже оправдания.
Если это происходит в угоду обществу, предприниматель может зайти в тупик, может начаться выгорание. Вы можете сориентироваться, почему общественное мнение так влияет на Вас. И Вы можете позаботиться о себе. Ведёте бизнес ради денег? Имеете право. И здесь можно для себя посмотреть — зачем Вам эти деньги. Это личное дело каждого, и важно помнить, что ресурс денег в том, на что Вы их тратите. В противном случае, кощей над златом чахнет.
Миссионеры
Предприниматели — миссионеры по сути. Люди словно не задумываются об этом, но кто организует рабочие места? Кто обеспечивает семьи, выплачивая заработную плату сотрудникам? Кто платит налоги, наполняет государственный бюджет? Предприниматели. Люди, которые создают экономику.
На сегодняшний день компания без миссии — уже словно и не компания. Один из рисков здесь в том, насколько команда топов и сотрудники понимают и разделяют Вашу миссию. Убедитесь, что у Вас в бизнесе работают не лебедь, рак и щука, ведь это может быть причиной необъяснимой стагнации. К тому же сложно создать действующую мотивацию для менеджмента, если Вы не разобрались со своей. Также важно помнить, что миссия не должна отрывать Вас от земли, от ответственности, от целей и задач: ведь Вы предприниматель, а не мечтатель.
Патриоты
Сейчас уже можно с уверенностью выделить любовь к Родине, большой и малой, в отдельный мотивационный сегмент для бизнеса. Конечно, на это влияют события, происходящие в мире, и роль России.
Сейчас всё больше работает выражение «где родился, там и сгодился». В Приморье сегодня
можно встретить тех предпринимателей, которые приняли осознанное решение не уезжать из края, потому что здесь прошло детство, здесь воспоминания, своя земля, родные; потому что растёт желание развивать свой родной край и делать его привлекательным для жителей и гостей. Есть и те предприниматели, которые выросли в Приморье, уехали зарабатывать в столицу, но приняли решение открыть на малой Родине филиал или новый бизнес; запустить социальный проект.
Патриотизм как мотивация — более чем ресурс, поскольку это ресурс в первую очередь для личности, для уверенного самоощущения в принципе. Здесь предпринимателям необходимо развивать в себе аналитические навыки и хорошую реакцию, чтобы выбрать максимально эффективную структуру бизнеса, использовать все существующие государственные возможности для бизнеса, и на федеральном, и на региональном уровнях. В последние годы эти возможности растут, и предприниматели могут ощутить в полной мере баланс «давать-брать».
Императоры
Под миссионеров иногда очень удачно маскируются те, кому важно ощущать себя полноправными властителями своих империй. Например, последователи Кампанеллы с идеей о Городе солнца. Порой эти предприниматели не сразу готовы даже себе признаться в том, что главная их мотивация в бизнесе, — это жажда власти. Важно понимать, что при любом раскладе такой бизнес может существенно проседать в части организации бизнес-процессов и получения прибыли, поскольку собственник сам привносит в него элементы других систем.
Здесь мы работаем на разделение понятий управления и жажды власти. Случается, император на самом деле хочет получить сатисфакцию за какие-то свои или родовые давние истории, и сам становится тираном. И в его империи начинает происходить всё то, что можно видеть в дворцовых сериалах. А бизнес — это не мыльная опера. Если Вы ловите себя на том, что в Вашем бизнесе все занимаются интригами, а не работой, то это повод задуматься.
Не могу иначе
«Я словно чувствую зов, мною управляет высшая сила»; «я унаследовал бизнес, так хотели мой дед и отец»; «я остался на мели, и у меня не было выбора». Что объединяет такие, казалось бы, разные посылы? Общее здесь и становится главным, хотя и не очевидным на первый взгляд, риском — предприниматель не берёт ответственность. Тогда бизнес может начать шататься.
Поменяйте подачу и почувствуйте разницу: «Я словно чувствую зов, и я принимаю решение вести этот бизнес»; «я унаследовал бизнес, и я буду его развивать, потому что я так хочу»; «я был на мели, и это было моё решение стать предпринимателем». Предприниматель — это тот, кто берёт ответственность. В этом разница между «по призванию» и «по воле волн».
Повезло назло
Иногда бизнес рождается как следствие сложных детского-родительских отношений или отношений в паре: «Я ему (ей) докажу!» или «Я стану успешной (успешным) назло!» Такой бизнес может появиться и назло всему миру, хотя причины столь глубокого противостояния также могут иметь семейные корни.
Чем раньше предприниматель осознает такую мотивацию, тем больше шансов развивать именно свой бизнес. Дело в том, что пока Вы работаете назло, Вы работаете скорее для того или для тех, кому собственно назло и действуете. Если смотреть системно, даже Ваша прибыль словно не для Вас, а для них. «Назло» может быть отправной точкой, но не постоянным ресурсом.
Я художник, я так вижу
Творчество само по себе — колоссальный ресурс для личностного развития и развития бизнеса. На практике творческий предприниматель может оказаться не готов к рутине, каковая является неотъемлемой частью бизнеса и ежедневной работы, когда творческую идею необходимо целенаправленно воплощать в жизнь, а потом и вовсе ставить на поток.
Здесь важно помнить, что творчество и бизнес — это не одно и то же. В некоторых случаях, для того, чтобы нивелировать риски выгорания для творческих предпринимателей имеет смысл нанять специального человека или группу людей для выстраивания и координации непосредственно бизнес-процессов. Либо выработать у себя эту опцию или делегировать её, как функцию, имеющемуся сотруднику.
Цветик-семицветик
Вы помните эту детскую сказку из советского прошлого? Конечно, бизнес — это не благотворительность. Но что привносит в него особый смысл, что даёт настоящее удовлетворение собственнику? Безусловно это возможность закрывать свои материальные и духовные потребности, при условии, что Вы делаете важное, благое дело; когда Вы созидаете.
Мы можем использовать метафору «цветик-семицветик» как олицетворение комплексного, системного подхода к мотивации в бизнесе. Бизнес, помимо всего вышеперечисленного, это ещё и то, чему предприниматель, зачастую посвящает большую часть своей жизни. Тогда на что Вы потратите свои семь лепестков?
Наталья Миронова, психолог;
практическая психология,
консультирование населения и организаций,
психодиагностика.