Богатую взяли под контроль: о паводке жители будут узнавать заранее

Отныне за паводковой ситуацией будет следить полностью автоматизированный комплекс. Данные мониторинга будут поступать в Единую диспетчерскую службу Владивостока, что поможет взять под контроль ситуацию с наводнениями в Советском районе, а также заблаговременно информировать жителей частных подворий на станции Спутник о риске затопления земельных угодий и придомовых территорий. Система прошла все тесты и уже запущена в работу.