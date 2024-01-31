Богатую взяли под контроль: о паводке жители будут узнавать заранее

Posted 31 января, 07:35
Published 31 января, 07:35
Modified Сегодня, 02:02
Updated Сегодня, 02:02
Отныне за паводковой ситуацией будет следить полностью автоматизированный комплекс. Данные мониторинга будут поступать в Единую диспетчерскую службу Владивостока, что поможет взять под контроль ситуацию с наводнениями в Советском районе, а также заблаговременно информировать жителей частных подворий на станции Спутник о риске затопления земельных угодий и придомовых территорий. Система прошла все тесты и уже запущена в работу.
В русле Богатой установлена станция контроля уровня воды. Если уровень воды в реке превысит безопасные значения, сигнал об этом будет тут же передан в ЕДДС Владивостока.
Кроме того, взят под круглосуточное видеонаблюдение самый опасный — с точки зрения затопления — участок. Здесь установлены IP-камеры с широким углом обзора, высоким разрешением и датчиком освещенности день-ночь, и это позволяет диспетчерам городской службы отслеживать приток воды, причём вне зависимости от того, сильное волнение на реке или нет.
Если появится опасность затопления, жителей района Спутника оповестят с помощью модернизированной системы оповещения населения. Четыре мощных громкоговорителя, установленных в районе, донесут важную информацию до каждого жителя.
— В целом все эти мероприятия повысят уровень защищенности населения Советского района от факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также позволят диспетчерской службе расширить функционал и оперативно реагировать на сигналы тревоги, — отметил директор МКУ «ЕДДС г. Владивостока» Владимир Куликов.
— Мы установили на реке Богатой современное оборудование, которое позволит диспетчерам ЕДСС намного точнее прогнозировать аварийные ситуации и вести наблюдение в режиме реального времени, — рассказала заместитель директора Приморского филиала — директор по прикладным проектам ПАО «Ростелеком» Юлия Мурамщикова. — Мы обладаем развитой телеком-инфраструктурой связи и необходимыми компетенциями для сопровождения таких проектов в любом муниципалитете Приморского края и за его пределами.