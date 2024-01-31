«Кариб» смяло об «Исузу»: жертвами гололеда во Владивостоке занимаются медики — видео

Posted 31 января, 07:44
Published 31 января, 07:44
Modified Сегодня, 02:02
Updated Сегодня, 02:02
Авария на скользкой дороге произошла во Владивостоке, в районе улицы Лесной. Из-за гололеда водителя «Тойота Кариб» вынесло на встречную полосу, по которой ехал многотонник «Исузу Эльф». Произошло столкновение с невероятной силой удара — большегруз откинуло в леерное ограждение, а смятый «в хлам» «Кариб» буквально разлетелся по проезжей части.
На момент аварии в салоне универсала находились водитель и пассажир, которые чудом выжили в этом столкновении. Управлявший «Карибом» мужчина был госпитализирован бригадой скорой помощи, его товарищ пострадал меньше, поэтому от вмешательства медиков отказался. На месте происшествия работает служба аварийных комиссаров.