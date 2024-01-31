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Posted 31 января, 07:44

Published 31 января, 07:44

Modified Сегодня, 02:02

Updated Сегодня, 02:02

Жертвы гололеда: шокирующее ДТП с пострадавшими потрясло Владивосток

«Кариб» смяло об «Исузу»: жертвами гололеда во Владивостоке занимаются медики — видео

31 января 2024, 07:44

Жертвы гололеда: шокирующее ДТП с пострадавшими потрясло Владивосток

Сегодняшний гололед в Приморье сопровождается чудовищными авариями. Во Владивостоке на сколькой дороге занесло универсал, в результате чего по проезжей части разлетелись две машины и пострадало двое людей.
Сюжет
Авария

Авария на скользкой дороге произошла во Владивостоке, в районе улицы Лесной. Из-за гололеда водителя «Тойота Кариб» вынесло на встречную полосу, по которой ехал многотонник «Исузу Эльф». Произошло столкновение с невероятной силой удара — большегруз откинуло в леерное ограждение, а смятый «в хлам» «Кариб» буквально разлетелся по проезжей части.

На момент аварии в салоне универсала находились водитель и пассажир, которые чудом выжили в этом столкновении. Управлявший «Карибом» мужчина был госпитализирован бригадой скорой помощи, его товарищ пострадал меньше, поэтому от вмешательства медиков отказался. На месте происшествия работает служба аварийных комиссаров.

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