«Кариб» смяло об «Исузу»: жертвами гололеда во Владивостоке занимаются медики — видео

На момент аварии в салоне универсала находились водитель и пассажир, которые чудом выжили в этом столкновении. Управлявший «Карибом» мужчина был госпитализирован бригадой скорой помощи, его товарищ пострадал меньше, поэтому от вмешательства медиков отказался. На месте происшествия работает служба аварийных комиссаров.