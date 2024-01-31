Команда «УРСА» выиграла кубок стран ШОС по футболу на снегу

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Updated Сегодня, 03:24
В финале российские футболисты победили узбекистанский «Квадрат» со счетом 1:0. В матче за третье место с таким же счетом победу одержала команда из КНР «Шкода».
В состав участников турнира также вошли команды Киргизии, Азербайджана и команда ДВФУ. Матчи прошли на ледовой площадке Харбинского спортивного университета, где выступала команда ВХЛ «КуньЛунь РедСтарс Хейлунцзян».
В финале кубка стран ШОС футболисты команд «УРСА» и «Квадрат» создали множество опасных моментов. Но единственный гол был забит только в третьей четверти — отличился Седрак Акопян. Его же признали лучшим молодым игроком турнира.
Владивостокская Фабрика мороженого «УРСА» последовательно поддерживает молодых и талантливых молодых приморцев, особенное внимание уделяя спорту. В прошлом году при поддержке компании прошел «Динамо-Кубок» Приморского края по футболу, «Забег первых», Летний Кубок КВН Приморского края.
По словам игрока команды «УРСА» Льва Берендеева, приморские футболисты на турнире настраивались исключительно на первое место.
«В финале соперник был очень тяжелый, создали много моментов, как и в нашем первом матче с ними здесь. Сейчас было больше ответственности, все парни до конца боролись, сохраняли концентрацию. Поэтому очень рады победе, рады, что кубок уезжает в Россию. Спасибо организаторам за турнир, это был незабываемый опыт!», — поделился Лев Берендеев.