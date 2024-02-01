Февраль принес похолодание: суровая зима пришла в Приморье в новом месяце

Posted 31 января, 23:34
Published 31 января, 23:34
Modified Сегодня, 02:01
Updated Сегодня, 02:01
Сегодня, 1 февраля, погоду в Приморье будет определять тыловая часть циклона. Местами на территории края пройдет небольшой снег. На дорогах ожидаются снежный накат и гололедица. Умеренный северо-западный ветер разойдется до сильных порывов. Температура воздуха в этот день будет от -18°C до -6°C.
Во Владивостоке сегодня наблюдается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололед и снежный накат. Северо-западный сильный ветер придаст ощущение, что на улице холоднее, чем на самом деле. Однако температура воздуха днём будет уже привычной для Владивостока — от -13°C до -11°C.
В Уссурийске сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах снежный накат и гололедица. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня он нарастит свою мощь до сильного. Температура воздуха в этот день будет от -12°C до -10°С.
В Находке в первый февральский день будет переменная облачность, без осадков. На дорогах также наблюдается снежный накат и гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами разойдется до сильного. Температура воздуха днём значительно понизится в сравнении с предыдущими днями, сегодня в Находке термометры покажут от -11°C до -9°C.