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Posted 31 января, 23:34

Published 31 января, 23:34

Modified Сегодня, 02:01

Updated Сегодня, 02:01

Февраль принес похолодание: суровая зима пришла в Приморье в новом месяце

31 января 2024, 23:34

По-зимнему свежо: сильные ветра и гололед сегодня преобладают в Приморье

Сегодня циклон по-прежнему влияет на погоду в Приморье. О том, к чему готовиться приморцам при выходе из дома, рассказали сотрудники Примгидромета.
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Погода

Сегодня, 1 февраля, погоду в Приморье будет определять тыловая часть циклона. Местами на территории края пройдет небольшой снег. На дорогах ожидаются снежный накат и гололедица. Умеренный северо-западный ветер разойдется до сильных порывов. Температура воздуха в этот день будет от -18°C до -6°C.

Во Владивостоке сегодня наблюдается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололед и снежный накат. Северо-западный сильный ветер придаст ощущение, что на улице холоднее, чем на самом деле. Однако температура воздуха днём будет уже привычной для Владивостока — от -13°C до -11°C.

В Уссурийске сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах снежный накат и гололедица. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня он нарастит свою мощь до сильного. Температура воздуха в этот день будет от -12°C до -10°С.

В Находке в первый февральский день будет переменная облачность, без осадков. На дорогах также наблюдается снежный накат и гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами разойдется до сильного. Температура воздуха днём значительно понизится в сравнении с предыдущими днями, сегодня в Находке термометры покажут от -11°C до -9°C.

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