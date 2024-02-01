Февраль принес похолодание: суровая зима пришла в Приморье в новом месяце

Во Владивостоке сегодня наблюдается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололед и снежный накат. Северо-западный сильный ветер придаст ощущение, что на улице холоднее, чем на самом деле. Однако температура воздуха днём будет уже привычной для Владивостока — от -13°C до -11°C.