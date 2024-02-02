Мощный пожар рядом с Владивостоком: внутри дома нашли тело женщины — МЧС

Posted 2 февраля, 11:36
Published 2 февраля, 11:36
Modified Вчера, 23:50
Updated Вчера, 23:50
Всего через 6 минут с момента звонка спасатели МЧС России прибыли на место происшествия с целью потушить огонь и спасти засевшую в доме жительницу. К несчастью, они обнаружили лишь тело погибшей пожилой женщины.
По предварительной информации, площадь пожара составила около 60 квадратных метров. Огнеборцы смогли предотвратить уничтожение еще большей части здания.
Сейчас ведется активная работа над выяснением причин пожара. Дознаватели МЧС России проводят доследственную проверку, чтобы определить, что послужило триггером для возгорания.